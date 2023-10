Pistazie und Erdnuss-Karamell waren in Neulengbach der Renner

„Es war heuer eine Versuchssaison“, lacht Enver Mondi, der seine Gelateria im Neulengbacher Stadtzentrum am 1. April aufgemacht hat. Und der Eisproduzent, der auch in Purkersdorf, Pressbaum und im Auhof Center Wien Eisgeschäfte betreibt, ist höchst zufrieden mit den Neulengbachern und Neulengbacherinnen: „Sie haben mich wunderbar aufgenommen und meine Eisangebote sehr gut angenommen, es sind doppelt so viele Kunden gekommen als ich zu Beginn angenommen habe.“ Sehr viele seien zu echten Stammkunden geworden und er habe für seine zahlreichen, jeweils frisch hergestellten Eissorten auch sehr viel Lob bekommen, freut er sich. Schließlich stellt er seit gut 30 Jahren selbst Eis her. „Das mit Leidenschaft“, sagt Mondi.

Sehr zufrieden mit dem Eisgeschäft ist auch Günter Heiss: „Die Menschen schätzen unsere Eissorten und wir hatten besonders viele Kinder als Kunden“, sagt der Chef von Heiss & Süß im Stadtzentrum. Man merkte, dass viele Menschen Urlaub zuhause gemacht hätten, und im Ort Sonne, Eis und Gemütlichkeit genossen hätten, so Günter Heiss, der aufzählt, welche Sorten heuer der Renner waren: „Erdnuss-Karamell, Mango und Pistazie.“ Jetzt aber sei bei den Kunden und Kundinnen schon der Herbst deutlich spürbar, sagt der Konditoreichef, „sie fragen jetzt schon immer mehr nach Krapfen nach.“

Auch „Papa Luigi“ in der Umseer Straße hat sein Eisgeschäft für heuer bereits eingestellt. Vom 1. April weg wurden vom Franchisenehmer in Neulengbach, Thomas Weißhappl, viele Sorten an Gefrorenem an Mann, Frau und Kind gebracht. „Ich hatte viele lustige Stunden mit meinen Kunden und viele nette Gespräche mit ihnen. Ich bin überaus zufrieden“, berichtet Weißhappl. Als besonders gefragte Eissorten zählt er neben Vanille, Erdbeer und Schoko die Sorten „Griechisches Joghurt“, „Cookies“, Haselnuss und die neueste Eis-Kreation „Kaiserschmarrn“ auf. Nächstes Jahr soll die Saison wieder am 1. April beginnen. „Und wenn es das Wetter erlaubt, werden wir Ende März ein Warm-up veranstalten“, berichtet Weißhappl.

Normalerweise ist es mit dem Eisgeschäft mit 1. Oktober vorbei. Bei Papa Luigi und Heiss & Süß ist bereits Schluss mit Gefrorenem, bei Enver Mondis Gelateria geht es noch ein bisschen weiter: „Ich halte jetzt von 10.30 Uhr bis 19.30 Uhr geöffnet, Eis wird angeboten, solange es noch schön warm ist.“ Dann soll es mit Doughnuts, Schoko-Früchte-Spießen, belgischen Waffeln und Kaffee noch einige Wochen weitergehen. „Vermutlich bis Weihnachten“, sagt Enver Mondi. Dann erfolgen einige gröbere Umbauten: Eine zweite Eingangstür wird errichtet und von einer Vitrine wird auf zwei erweitert. „Dann gibt es für meine Kunden noch viel mehr Eissorten“, sagt Mondi, und er denkt dabei an Sorten wie etwa Diabetikereis, veganes Eis und laktosefreies Eis.