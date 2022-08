Vandalen waren in Asperhofen am Werk

Werbung Tanzschule Frank Anzeige Tanzkurse für Jedermann

„Ich weiß langsam nicht mehr, wie wir weitertun sollen“, klagt Leopold Bichler, Obmann der Berg- und Naturwacht Asperhofen.

Seit zwei Jahren wird im Landesgarten und auf der Wilhelm-Kisser-Jubiläumswarte randaliert: Der Stempel für Wanderer wurde etwa aus der Verankerung gerissen, Schautafeln wurden zerstört oder Brücken umgeworfen.

Zuletzt wurden die Baumscheiben des Ratespiels abgebrochen. Foto: Foto privat

Zudem finden sich immer wieder Spuren von Personen, die trotz des Rauchverbots in der Warte rauchen, Zigaretten auf dem Holztisch ausdämpfen und Müll hinterlassen.

Die Schäden und den Schmutz beseitigen die Ehrenamtlichen der Berg- und Naturwacht. „Es ist mühsam“, ärgert sich deren Obmann. Insgesamt sind Kosten in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden, an denen sich die Gemeinde beteiligt.

Außerdem fürchtet Bichler, dass es in der Warte und im umliegenden Wald brennen könnte. Letztes Jahr hat er sich an die Polizei in Neulengbach gewandt, die regelmäßig Kontrollfahrten unternimmt.

„Bitte haltet eure Augen und Ohren offen und helft uns, diejenigen ausfindig zu machen, die mutwillig fremdes Eigentum zerstören“, appelliert Bichler an die Bevölkerung.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.