130.000 Kilometer weit geradelt

Im Rahmen ihres dreiwöchigen Campingurlaubes mit ihrem Gatten und ihrer Zwillingsschwester nach Spanien war unter anderem ein Termin in der französischen Schweiz fix eingeplant: Marc Antoine wurde in Fribourg besucht. Die NÖN-Mitarbeiterin stoppte den jungen Radfahrer vor gut zehn Jahren in Neulengbach, interviewte ihn und brachte über sein Vorhaben, nach China radeln zu wollen, eine Geschichte in die Zeitung. Marc Antoine durfte mehrere Tage im Hause Hell verbringen, bevor er in die weite Welt weiterzog.

Nach neun Jahren und insgesamt 130.000 Kilometern Pedal-Ritt über die ganze Welt ist Marc Antoine im Vorjahr in seine Heimat zurückgekehrt. Der Kontakt blieb über die vielen Jahre aufrecht, und jetzt wurde ihm und seinen Eltern ein Besuch abgestattet. Klar, dass es viel zu plaudern gab von all den Erlebnissen des Rad-Weltenbummlers. Marc Antoines Eltern kramten all ihre Deutschkenntnisse hervor, um sich an den Gesprächen zu beteiligen.

Ein original Schweizer Käsefondue und weitere Spezialitäten wurden aufgetischt, Marc Antoine stellte das Quartier in seinem Elternhaus zur Verfügung, er zeigte den drei Besuchern seine wunderbare Heimatstadt Fribourg und er lud sie zu Ausflügen in die Umgebung ein. „Ich habe auf meiner Welttour so viel Gastfreundschaft erlebt, jetzt kann ich mich endlich revanchieren“, sagte der Rad-Weltenbummler, der jetzt bei der Schweizer Bahn arbeitet.