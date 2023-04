Bundeskanzler überraschte Maria Anzbacher Senioren

Eine Gruppe von 45 Seniorinnen und Senioren aus Maria Anzbach besuchte das neu renovierte Parlament. Nach dem notwendigen Sicherheitscheck wurden die Senioren von Nationalrats- präsident Wolfgang Sobotka begrüßt. Danach führte Abgeordneter zum Nationalrat Johann Höfinger die Gruppe, erklärte die Räumlichkeiten, dann ging es vorbei am großen Sitzungssaal bis zur neu ausgebauten Dachterrasse.

Die Teilnehmer erwartete anschließend noch eine Überraschung: Es ging direkt durch den Volksgarten zum Bundeskanzleramt am Ballhausplatz. Nach dem obligatorischen Sicherheitscheck ging es in die historischen Räumlichkeiten des Bundeskanzleramtes. Eine Mitarbeiterin erklärte die Geschichte zu den Räumen: 1814 und 1815 wurde das Haus am Ballhausplatz zum politischen Zentrum Europas und erlebte eine Sternstunde seiner Geschichte. Infolge der Niederlage Napoleon Bonapartes strömten im Spätsommer 1814 Monarchen und Diplomaten aus rund 200 europäischen Staaten, Provinzen und Städten nach Wien, um die Machtverteilung in Europa neu zu ordnen. Die Leitung hatte der österreichische Außenminister Clemens Wenzel Fürst Metternich inne. Noch heute trägt der wichtigste Raum im Bundeskanzleramt in Erinnerung an dieses Ereignis den Namen „Kongresssaal“. Vorrangiges Ziel war die Wiederherstellung der territorialen Verhältnisse, wie sie vor den Napoleonischen Eroberungen bestanden hatten.

Gleichzeitig sollten neue Konflikte zwischen den Mächten verhindert und bestehende auf diplomatischem Weg beendet werden.

Die Gruppe nahm Platz im großen Sitzungssaal, wo auch der Bundesrat tagt. Plötzlich kam Bundeskanzler Karl Nehammer durch die Türe. Er begrüßte die Gruppe mit freundlichen Worten und lud zu Fragen ein. Was die Teilnehmer auch gerne machten. Der Bundeskanzler nahm sich eine Stunde Zeit, um mit den Gästen aus Maria Anzbach zu reden. Anschließend führte er die Gruppe noch in sein Büro, wo ein Foto von Leopold Figl und den glücklichen Menschen im Belvedere bei der Unterzeichnung des Staatsvertrages zu sehen ist.

Mit dabei war auch ein in der Region Wienerwald bekanntes Gesicht: Daniel Kosak, der Pressesprecher des Bundeskanzlers und Vizebürgermeister von Altlengbach.

