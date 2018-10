Mehrere Kunstschaffende in der Region Wienerwald öffneten am Wochenende ihre Ateliers.

Viel los war im Atelier von Brigitte Saugstad in Eichgraben. Die Keramikkünstlerin und ihr Gatte, der Schriftsteller und Maler Edward Saugstad, führten die Gäste durch ihr Reich. Mehrere Kunstschaffende in der Region Wienerwald öffneten am Wochenende ihre Ateliers.

