100 Jahre Eichgraben: Sonderausstellung geht in die zweite Runde

Besonders das gesellschaftliche Leben in den Gasthäusern bekam in dieser Zeit wieder ordentlich Aufwind. Und was wäre das gesellschaftliche Leben ohne Kultur, insbesondere der Musik. Hier spielte die Familie Forst eine wesentliche Rolle. Die Musikerfamilie, die für ihre Liebe zum Akkordeon allerorts bekannt war und ist, mischte in dieser Zeit ordentlich mit.

Der Museumsleiter Michael Götzinger freute sich, dass er die Geschwister Forst - Sylvia Zobek und Peter Forst - für die Eröffnung gewinnen konnte. Die beiden präsentierten - zur Begeisterung der zahlreich anwesenden Gäste - jenes Eröffnungsstück, das sie in Kindertagen bei ihren Konzerten immer gespielt haben. Nach der Eröffnung der Sonderausstellung wurde zum Imbiss geladen. Hier konnte der Fremdenverkehrs- und Verschönerungsverein Daniela Mack und Michael Fuchs, die ein Lokal in Pressbaum betreiben, als Helfer gewinnen.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.