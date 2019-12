Kettenrasseln in schummrigen Licht in Neulengbach .

Auch heuer wieder organisierte der SV (Sportverein) Neulengbach am Neulengbacher Kirchenplatz den mittlerweile schon traditionell gewordenen Krampuslauf. Die Absperrgitter waren so aufgestellt, dass sehr viele Menschen rundherum Platz fanden und die finsteren Gesellen beim Kettenrasseln im schummrigen Licht aus nächster Nähe beobachten konnten. Die Jugendgruppe vom Laabentalpass, die Mitglieder des Laabentalpasses und die Ötscherteufel aus Gaming hatten heuer erstmals auch das Christkind als Begleitung mit, über das sich die kleinsten Besucher am meisten freuten.Das höllische Spektakel begeisterte Jung und Alt und zum Schluss einte der Auftritt des Nikolaus mit einer Rede über das friedliche Miteinander die finsteren Gesellen. Nach dem offiziellen Ende nahmen die meisten Krampusse ihre Masken ab und zum Vorschein kamen nicht nur Männer: auch so manche Frauen und Mädchen verbargen sich hinter den Krampuskostümen.