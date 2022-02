Region Wienerwald: Bald sind die Bienen wieder unterwegs

„Bis jetzt schaut es ganz gut aus mit meinen Bienen“, berichtet Gerhard Krammer. Überprüfen könne man das aber erst, sobald ein Blick in den geöffneten Bienenstock geworfen werden kann, hält der Neulengbacher Imker fest. Und das ist erst der Fall, wenn es mindestens 12 bis 14 Grad Außentemperatur hat.

An den Fluglöchern lassen sich bei Sonnenschein und Wärme bereits Bienen blicken. Foto: Christine Hell

Die Bienen überwintern, indem sie in ihrem Stock eine Traube bilden, in der sie sich gegenseitig wärmen. Die Königin sitzt in der Mitte, alle Bienen versammeln sich rund um sie. Die Bienen an der Außenseite der Traube werden regelmäßig von weiter in der Mitte sitzenden Bienen abgelöst.

Die Bienen erzeugen Wärme durch Bewegung ihrer Flugmuskulatur. So pendelt sich die Temperatur im Bienenstock zwischen 20 und 30 Grad ein. Je mehr Bienen im Stock sind, umso weniger wird jede einzelne zur Wärmeregulierung beansprucht. Damit ist die Chance, gut über die Wintermonate zu kommen, wesentlich höher.

Auch Christine Simek aus Maria Anzbach berichtet über ein bisher gutes Überwintern ihrer Bienen: „Es schaut gar nicht schlecht aus.“ Auch sie ist mit dieser Aussage ein wenig vorsichtig, weil es noch gut ein Monat dauern wird, bis sie die Bienenstöcke öffnen kann und einen Blick zu ihren Honigsammlern werfen kann.

Auch Gerhard Fischer aus Neustift-Innermanzing freut sich, dass seine Bienenvölker offensichtlich gut über den Winter gekommen sind: „Bei Sonnenschein mit über zehn Grad kann man bereits sehen, dass Bienen ausfliegen und dann weiß man auch, dass Leben im Stock ist.“

Aber auch anhand von extra angebrachten Varroa-Tassen ist ersichtlich, ob „der Bienenstock noch munter im Betrieb ist.“

„Das Wetter ist zu wenig kalt, sie fliegen zu oft aus, obwohl sie Winterruhe einhalten sollten. Das schwächt das Volk.“Gernot Koller aus Ollersbach

Gernot Koller, Hobbyimker und Tischlermeister aus Ollersbach vermutet, dass es seinen Bienenvölkern nicht gar so gut geht: „Das Wetter ist zu wenig kalt, sie fliegen zu oft aus, obwohl sie Winterruhe einhalten sollten. Das schwächt das Volk.“ Die Honigernte im Vorjahr sei aber gut ausgefallen, betont der Ollersbacher Imker.

Die Honigausbeute im Vorjahr war nicht überragend: Von einer eher schlechten Honigausbeute spricht etwa Gerhard Fischer. Er führt dies auf die kalte Witterung im Mai zurück.

„Die Blütezeit und das Wetter müssen halt exakt zusammenpassen“, sagt Christine Simek, große Hitze und lange Regenperioden im Vorjahr seien eher unvorteilhaft gewesen. „Die Honigausbeute war knapp zufriedenstellend“, stellt sie fest.

Von einer eher mäßigen Honigernte im Vorjahr spricht auch Gerhard Krammer, denn die Obstblüte sei nahezu vollkommen in eine kalte Wetterperiode gefallen. „Die Blüte wäre da gewesen, nur die Bienen konnten nicht ausfliegen, um den Nektar einzusammeln.“

Betreffend Bienengesundheit ist der Neulengbacher Imker etwas besorgt: „Wir kämpfen nach wie vor jedes Jahr mit der Varroamilbe. Es ist immer wieder eine Herausforderung.“



Die regnerische und kalte Wetterphase im Frühjahr habe zwar für keine besondere Honigernte gesorgt, erzählt Josef Gfatter, „die Varroaerkrankung konnte dadurch aber zurückgehalten werden.“

Der Kirchstettner Imker und Bienenvertreter in Bezirk und Land sowie Obmann des Imkervereines Böheimkirchen stellt auch eine Veränderung im Imkerwesen fest: „Die Imker sind in den letzten Jahren mehr geworden, die Anzahl der Bienenvölker und damit der österreichische Honig wird trotzdem nicht mehr, weil die Anzahl der Völker je Imker weniger wird.“

Gerhard Krammer beobachtet, dass die Bienchen bei Sonnenschein bereits wieder ausfliegen: „Mir wurde berichtet, dass sie rund um Weihnachten am Friedhof auf den Blumen der Gräber gesehen wurden.“ Und er weiß, dass die kleinen, mutigen Honigsammler auch eine Vorliebe haben: „Die Schneerosen lieben sie.“

