Region Wienerwald: Viele zieht es wieder in die Wärme

„Die Leute fahren gern in die Wärme“, stellt Evelyn Korrak fest. In ihrem Neulengbacher Reisebüro ist die Nachfrage derzeit groß. Zu Weihnachten wurden vielfach Reisegutscheine verschenkt, die werden jetzt eingelöst.

„Ägypten, die kanarischen Inseln, Thailand, Mauritius und die Malediven haben Hochsaison“, so Korrak. Auch Städtereisen sind im heurigen Winter gefragt. Viele Kunden von Korrak-Reisen waren über Weihnachten zum Beispiel in New York: „Alle kommen zufrieden und begeistert zurück.“ Für Städtetrips sind auch Klassiker wie London, Paris und Barcelona gefragt. Auch nordische Städte wie Kopenhagen oder Helsinki werden gern besucht.

Was die „Travel Angels“ im Neulengbacher Reisebüro verwundert ist die Tatsache, dass es für den Karneval in Venedig bis jetzt noch keine Anfragen gegeben hat. „Die Leute zieht es scheinbar länger und weiter weg“, so Evelyn Korrak. Ein Thema sind Rundreisen – von Andalusien bis Japan. Kein Thema ist Corona, die Sehnsucht nach Urlaubsreisen ist groß geworden: „Heuer wird ein tolles Reisejahr“, ist die Reisebüro-Chefin überzeugt.

Schiurlaube in Österreich sind natürlich nach wie vor ein großes Thema, werden aber weniger im Reisebüro gebucht.

Urlaub daheim: Schipiste oder Eislaufplatz?

Der Winterurlaub wird vielfach aber auch daheim verbracht. Zum Schifahren geht es tageweise zum Beispiel auf Hochkar oder Ötscher, Annaberg oder Gemeindealpe – in der Hoffnung, dass es bald ergiebig schneit. Sportmöglichkeiten sind in der Region Wienerwald im Winter rar. Die Tourismusregion Wienerwald wirbt mit Winterwanderungen und Möglichkeiten zum Eislaufen.

Der einzige Eislaufplatz in der Wienerwald Initiativ Region befindet sich in Altlengbach. Und dort ist der Andrang groß. „Die Kinder stürmten in den Weihnachtsferien den Eislaufplatz“, freut sich Schulzhütt’n-Chef Hannes Schulz, dass dieses Wintersportangebot so gut angenommen wird und zumindest die Kids ein bissschen Wintervergnügen in diesen so schneearmen Weihnachtsferien hatten. Denn das frühlingshafte Wetter ließ in Niederösterreichs Schigebieten die Pisten regelrecht davonschwimmen und so hieß es dann: „Eislaufen statt Schifahren“.

Aus der ganzen Region kamen Kinder zum Schulzhütt‘n-Areal, um das Eislaufen zu genießen. Der Eislaufplatz auf jeden Fall weiter geöffnet, kündigt Hannes Schulz an, und zwar nicht nur in den Ferien: „Etliche Schulen haben sich bereits für die erste Schulwoche im neuen Jahr angesagt, um mit den Kindern eislaufen zu gehen.“

