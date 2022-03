Betroffenheit über Ukraine-Krieg ist in Neulengbach enorm

Stanislav Sherstyuk ist Russe. Er ist 1989 in der Ukraine, damals noch Sowjetunion, geboren. Der Liebe wegen ist er 2018 nach Österreich gekommen, mit seiner Frau wohnt er in Schönfeld.

Er ist sehr betroffen, dass in seiner alten Heimat jetzt Krieg ist: „Niemand versteht das. Niemand, der normal denkt, hat damit gerechnet. Ich weiß nicht, wie das endet. Die Leute schießen, die Leute sterben.“

Angst vor militärischer Diktatur in Russland

Sherstyuk hat Verwandte in Russland und in der Ukraine. Er ist mit ihnen telefonisch in Kontakt und berichtet am Montag: „Verwandte in der Ukraine haben die ganze Nacht im Keller verbracht, weil bombardiert wurde.“

In Russland gäbe es viel Propaganda. Leute, die protestieren, kommen ins Gefängnis. Sonst herrsche derzeit noch weitgehend normales Leben in Russland, aber das könne sich rasch ändern, meint Sherstyuk. Die Preise steigen jedenfalls, viele Waren kosten bereits das Doppelte. Er befürchtet, dass sich in Russland eine militärische Diktatur entwickelt.

Dolmetscherin Ursula Fischer: „Ich bin ratlos und enttäuscht.“ Foto: Archiv/Dietl

Zutiefst betroffen, enttäuscht und ratlos zeigt sich auch die Neulengbacherin Ursula Fischer:

„Ich hätte das nie für möglich gehalten. Ich war ein Leben lang eine Freundin der Russen“, schildert die Russisch-Dolmetscherin, die in Russland gelebt und studiert hat und noch heute viele Freunde dort hat. „Ich habe mit meinen Freunden geredet, sie sind alle genauso entsetzt wie ich.“

Ursula Fischer kennt keinen Russen, der nicht Verwandte oder Freunde in der Ukraine hätte. Jeder Konflikt habe zwei Seiten, aber nichts rechtfertige einen Einmarsch in der Ukraine, betont die Übersetzerin. Sie übersetzt regelmäßig für russische Delegationen, am Donnerstag wäre die nächste Video-Konferenz.

