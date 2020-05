Mittagessen mit den Kollegen, ein schneller Kaffee am Nachmittag, ein gepflegtes Bierchen am Abend: Lokale und Gastgärten beginnen sich wieder zu füllen, auch wenn die Sicherheitsvorkehrungen gerade auch in der Gastronomie gewöhnungsbedürftig sind.

„Die meisten Gäste verhalten sich tadellos“

Seit Freitag dürfen Gäste in Lokalen wieder bewirtet werden. Der Start war nicht schlecht, ist von Unternehmern in der Region Wienerwald zu erfahren. „Es ist gut angelaufen, das Mittagsgeschäft am Sonntag war toll“, berichten die Neulengbacher Gastronomen Franz und Michaela Reither vom „Suttnwirt“.

Sie waren auch während der Corona-Zwangspause für ihre Gäste da und haben einen Abholservice angeboten. Das habe gut funktioniert, die Kunden seien sehr diszipliniert gewesen. Auch jetzt appelliert Franz Reither an die Gäste, sich an die Sicherheitsregeln zu halten. Als Wirt sei es schwer, die Vorgaben der Bundesregierung zu exekutieren.

„Aber die meisten Gäste verhalten sich tadellos. Einige Ausnahmen gibt es allerdings schon, und das sind meistens Leute, die zur Risikogruppe gehören und die wir schützen sollen“, wundert sich der Wirt. Er ist jedenfalls voll motiviert und froh, dass er wieder für seine Gäste da sein kann. Seine Devise: „Aufstehen, Krone richten, und los“. Und eines steht für das Reither-Team auch fest: Für die Stammgäste, die dem Lokal in der Coronakrise die Treue gehalten haben, wird es eine „happy hour“ geben.

Durchgestartet wird auch in der alten Mühle in Maria Anzbach: „Wir freuen uns, dass wir endlich unter gewissen Bedingungen unser Lokal wieder öffnen dürfen“, strahlen Andrea und Alexander Bokor. Das Ehepaar hat erst im Dezember das Lokal in der alten Mühle in Maria Anzbach eröffnet. Im März musste wegen Corona schon wieder zugesperrt werden.

Der Neustart nach der Zwangspause war vielversprechend: „Es hat gut begonnen. Am Sonntag waren wir zu Mittag ausgebucht. Wir sind hoffnungsfroh, dass wieder viele Gäste kommen“, sagt Andrea Bokor. Durch die neue Sitzordnung sind im Lokal 20 Plätze weniger. Gäste finden aber auch im schönen Garten Platz.

Auch die anderen Gastronomiebetriebe in Anzbach haben wieder aufgesperrt. Das Anzbachstüberl in der Hofstatt hat auch wieder geöffnet, ebenso die Wienerwald Stuben. Im Dorfcafé gibt es wieder Brunch am Sonntag und zu Mittag ein Menü. Der Grieche hat die Zeit genützt, um zu renovieren.

Einkehren kann man auch wieder auf dem Buchberg, dem beliebten Ausflugsziel in der Region: Das Lokal ist wieder geöffnet und man kann wieder die herrliche Aussicht von der Terrasse genießen.

Schutzmaßnahmen sind Pflicht

Sehr groß war auch die Freude über die Öffnung des Abendlokals „Zum Teddy Bär’n“ in Totzenbach nach der coronabedingten Schließung. Pünktlich am Freitag um 16.55 Uhr trafen die ersten Gäste ein, um auf die Eröffnung anzustoßen. Mit dabei war auch eine kleine Gemeindeabordnung, die mit Wirt Christoph Gnasmüller die ersten Getränke verkostete.

Auch viele Jugendliche kamen im Laufe des Abends ins Lokal und unterhielten sich gut – natürlich unter Einhaltung des gesetzlich geforderten Sicherheitsabstandes. Abwarten will man noch im Wirtshaus in Totzenbach: Das traditionsreiche Gasthaus Gnasmüller bleibt vorerst für den „Normalbetrieb“ geschlossen. Weiterhin möglich ist das Abholen von Speisen nach Vorbestellung.

