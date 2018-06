Prominente Gäste vom anderen Ende der Welt verbrachten einige Tage in Altlengbach: Die australische Fußball-Nationalmannschaft stieg für einige Tage im Lengbachhof von Hans Böswarth ab, ehe es weiter zur WM nach Russland geht. Bürgermeister Michael Göschelbauer freute sich über den Besuch der Fußballer: „Die ganze Welt blickt auf die Vorbereitungen zur WM, da sind wir schon stolz, dass auch Altlengbach dabei ist.“ Voll Stolz ist auch Vizebürgermeister Daniel Kosak: „Wir haben alles unternommen, um der Mannschaft den Aufenthalt so angenehm und sicher wie möglich zu gestalten.“

Fans holten sich Autogramme von den Australiern. | zVg

Einen WM-Teilnehmer hatte die Gemeinde noch nie zu Gast. Im persönlichen Kontakt sei die Mannschaft überaus zuvorkommend und unkompliziert gewesen. „Die Sicherheitsvorkehrungen sind natürlich trotzdem sehr rigide“, sagt Kosak.

„Eine tolle Location, wir fühlten uns sehr wohl.“ Bert van Marwijk über den Lengbachhof

Kosak und Göschelbauer begrüßten am Mittwoch gemeinsam das Team mit ihrem Erfolgscoach Bert van Marwijk. Der Niederländer stand bereits 2010 bei der WM in Südafrika mit den Niederlanden im Finale. Damals verloren sie in der Verlängerung gegen Spanien mit 0:1. Diesmal will er aber den Weltpokal mit nach Hause nehmen. Bert van Marwijk trainierte bereits die Top-Teams von Borussia Dortmund, Feyenoord Rotterdam und den HSV. Vom Lengbachhof zeigte er sich beeindruckt: „Eine tolle Location, wir fühlten uns sehr wohl.“

| NOEN

Die Altlengbacher jedenfalls trugen ihren Teil bei. Der Ort war festlich geschmückt mit Transparenten, die Volksschüler malten Nationalflaggen, die entlang der Hauptstraßen aufgestellt wurden.

Trainingslager ging für die Australier jedenfalls optimal zu Ende

Die Australier schlugen in einem Vorbereitungsspiel in St. Pölten Tschechien mit 4:0. Am Samstag reisten die Australier weiter nach Budapest, wo das nächste Vorbereitungsspiel gegen Ungarn stattfindet.

Ein besonders schöner Zug: Die Panini-Alben jener Kinder, die vor dem Hotel auf Autogramme warteten, haben die Spieler in den Bus mitgenommen, alle Sticker der Australier signiert und am Abend wieder zurückgebracht.