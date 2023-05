Sammelpass für Wochenmarkt in Eichgraben

Die Geschäftsführende Gemeinderätin Stefanie Anderlik freut sich über die Erweiterung der Sammelpassaktion. Foto: Privat

Seit zwei Jahren gibt es zur Unterstützung der lokalen Wirtschaft den „Kauf-im-Ort“-Sammelpass, der von der Bevölkerung sehr gut angenommen wird. Nach 20 Einkäufen mit einem Mindestumsatz von fünf Euro, gibt es einen Sofortrabatt in der Höhe von zehn Euro. Ab 1. Juni können nun auch am Eichgrabner Wochenmarkt Punkte gesammelt werden. "Der Wochenmarkt hat sich in Eichgraben sehr gut entwickelt und mit dieser Aktion wollen wir die Attraktivität des Marktes weiter steigern", meinen Bürgermeister Georg Ockermüller und die Geschäftsführende Gemeinderätin Stefanie Anderlik. Die Modalitäten ähneln dem Eichgrabner "Kauf-im-Ort" Sammelpass, sind aber ein wenig angepasst. Bei jedem teilnehmenden Stand des Wochenmarkts Eichgraben gibt es jeden Donnerstag pro zehn Euro einen Punkt. Ist der Sammelpass mit zehn Punkten voll, bekommt man fünf Euro Sofortrabatt beim nächsten Einkauf abgezogen. Jeder teilnehmende Wochenmarktstand erhält den Rabatt von der Marktgemeinde Eichgraben rückerstattet. Der Wochenmarkt-Sammelpass wird im Bürgerservice der Gemeinde und bei den Marktstandlern erhältlich sein.Die Weichen für die Erweiterung der Sammelpass-Aktion wurden in der letzten Gemeinderatssitzung mit einem einstimmigen Beschluss gestellt.

