Raiffeisen kauft Arbeiterheim-Areal: Forum Neulengbach entsteht

Das Arbeiterheim und der Stadtsaal stehen nicht mehr lang: Auf dem Areal an der B19 entsteht das „Forum Neulengbach“ mit Geschäfts- und Wohnflächen zur Anmietung. Mit dem Ausräumen der alten Gebäude wurde bereits begonnen, der Abbruch soll noch heuer erfolgen.

Künftiger Eigentümer der Liegenschaft ist die RBW Immobilien GmbH. Realisiert wird der Neubau von Vivet.

Figl: Gute Gesprächsbasis mit der Gemeinde

Die Vivet Immobilien Treuhand GmbH hat wie berichtet im Jahr 2017 das 4.300 Quadratmeter große Areal vom Verein Arbeiterheim gekauft und ein Konzept für eine neue Nutzung erarbeitet. Geschäfte und Wohnungen werden auf einer Fläche von jeweils rund 1.500 Quadratmetern entstehen, so der Plan.

Für das Projekt gibt es eine rechtskräftige Baugenehmigung. Einige Details seien noch mit der Gemeinde zu klären, informiert Vivet-Geschäftsführer Markus Figl.

Er freut sich, dass er das Projekt jetzt gemeinsam mit RBW Immobilien realisieren kann: „Für uns ist es so einfacher umzusetzen“, sagt Figl angesichts eines Rieseninvestments: Die Kostenschätzung für den Bau belaufe sich auf 15 Millionen Euro. „Vivet ist als Bauträger beauftragt, das Projekt umzusetzen, zu vermarkten und zu verwalten. Es wird ein sehr schönes Haus“, sagt Figl.

Als er sich 2017 dazu entschlossen hat, das alte Arbeiterheim zu kaufen, hatte der Neulengbacher einen großen Wunsch: Er wollte wieder einen Veranstaltungssaal, einen „Neulengbacher Stadtsaal“ errichten. „Ich habe das ernsthaft verfolgt, aber das wurde von der Gemeindepolitik abgelehnt“, so Figl.

Für die Gemeinde sei es schade, dass kein neuer Stadtsaal gebaut wird. Das Projekt in der jetzigen Form sei aber wirtschaftlich attraktiver, merkt Figl an. Der Unternehmer betont, dass es eine gute Gesprächsbasis mit der Gemeinde gibt: „Bürgermeister Rummel hat mich zu einem Gespräch eingeladen, das war sehr positiv.“

„Was er macht, hat Hand und Fuß“

Der Neulengbacher Stadt-Chef sieht in dem Projekt an der B19 eine Riesenchance für Neulengbach: „Das Arbeiterheim ist in der Kernzone von Neulengbach, der Bereich gehört auch belebt.“

Das geplante Forum sei eine gute Mischung aus Gewerbebetrieben und Wohnungen. Figl sei ein renommierter Unternehmer: „Was er macht, hat Hand und Fuß“, so Jürgen Rummel.

Dass aus den früheren Plänen, auch ein Fitnesscenter an dem Standort einzurichten, nichts geworden ist, bedauert Rummel: „Dass man die Gespräche damals nicht weitergeführt hat, ist eine vertane Chance für Neulengbach.“

RBW Immobilien will in Region investieren

RBW Immobilien wurde Ende 2020 gegründet und ist eine hundertprozentige Tochter der Raiffeisenbank Wienerwald. „Mit der Gründung der Immobilien GmbH ist es möglich, Grundstücke bzw. Gebäude anzukaufen, um für die Region positive Projekte zu entwickeln und umzusetzen“, sagt Alfons Neumayer, Geschäftsleiter der Raiffeisenbank Wienerwald.

Ziele seien einerseits die Schaffung von Wohnraum, andererseits die Schaffung von Einrichtungen, die dem Allgemeinwohl und der Gemeinschaft dienen. Bei der Umsetzung jedes Projektes sei es Raiffeisen seit jeher wichtig, regionale Wirtschaftstreibende einzubeziehen und mit der Durchführung zu beauftragen.

Die Raiffeisenbank Wienerwald ist als genossenschaftlich organisierte Bank zusätzlich zur betriebswirtschaftlich erfolgreichen Führung des operativen Bankbetriebs auch dem genossenschaftlichen Förderauftrag verpflichtet. Es gehe um die Förderung des Einzelnen, aber auch der Region. „Wir bemühen uns in vielfacher Hinsicht, diesem Förderauftrag nachzukommen“, betont Neumayer.

Als Beispiele nennt der Bank-Chef die finanzielle Nahversorgung durch den Betrieb der Bankstellen sowie die Unterstützung der Gemeinden beim Betrieb von Bankomaten. Auch das Thema Mobilität spielt eine Rolle: So unterstützt Raiffeisen aktuell fünf regionale Mobilitätsvereine.

Forum für Neulengbach

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden