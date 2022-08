14 Wohnungen entstehen beim neuen Totzenbacher FF-Haus

Werbung

14 Wohnungen entstehen neben dem neuen Feuerwehrhaus in Totzenbach. Mit dem Projekt wurde kürzlich gestartet. „Vergangene Woche wurde mit der Baustelleneinrichtung begonnen. Sobald diese Phase abgeschlossen ist, wird mit den Erdarbeiten begonnen“, weiß Terra-Projektleiter Matthias Dunky.

Die Wohnungen – mit Miete mit Kaufoption – werden zwischen 48 und 86 Quadratmeter sein und haben entweder Terrasse, Garten oder Balkon. Bezugsfertig sind die Wohnungen im Frühjahr 2024.

In einem Infoschreiben an die Bevölkerung berichtet Bürgermeister Josef Friedl vom Baubeginn und betont, dass aufgrund mehrerer Verhandlungen mit dem Bauträger erreicht wurde, dass anstatt einer dreistöckigen Wohnhausanlage zwei zweistöckige versetzte Wohnblöcke mit Grünflächen gebaut werden. Die Anlage am Ortsrand würde den Dorfcharakter nicht stören.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.