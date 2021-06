In der Holubgasse entstehen acht Einzelhäuser sowie vier Häuser in gekuppelter Bauweise auf Eigengrund. Errichtet werden sie von der Amadeus Bauträger GmbH. Mit den ersten Arbeiten wurde vor Kurzem begonnen, die gesamte Bauzeit wird 14 Monate betragen. Die Ziegelmassivhäuser haben eine Fläche von 120 Quadratmeter.

Bereits während der Entwicklungsphase gab es eine große Nachfrage nach den Objekten, berichtet Manuel Wurmetzberger von Amadeus: „Häuser in Neulengbach in zentraler Lage gibt es fast nicht. Wir bauen qualitativ hochwertige Häuser, die man sich noch leisten kann.“ Vor allem bei jungen Familien gäbe es großes Interesse.

Neuer Wohnraum soll auch auf dem Areal der ehemaligen Sportunion im Bereich Schubertstraße/Kohlreithstraße entstehen. Hier plant Amadeus Bau exklusive Eigentumswohnungen und Reihenhäuser mit Garten, Balkon oder Terrasse und mit Tiefgarage. Bei diesem Projekt ist gerade die Einreichplanung in Arbeit.

Auch in Ollersbach ist der Wiener Bauträger aktiv: Vier Einfamilienhäuser in gekuppelter Bauweise mit Garten und je zwei KFZ-Abstellplätzen sollen in der Hauptstraße errichtet werden. Auch bei diesem Unterfangen wird gerade an der Einreichplanung gearbeitet. Alle Projekte werden mit der Georg Fessl GmbH aus dem Waldviertel abgewickelt. „Wir bauen seit 15 Jahren alle Projekte mit einer Firma“, betont Wurmetzberger.