Aufregung um Bauprojekt im Eichgrabener Zentrum

„In Jahrzehnten gewachsen – an zwei Tagen zerstört“, zeigte sich ein Anrainer in der Bahnhofstraße entsetzt. Ein mit zahlreichen Obstbäumen und uralten Tannen bestücktes Grundstück gegenüber der Park-and-ride-Anlage im Eichgrabener Zentrum wurde gerodet. Auch in den sozialen Medien gingen die Wogen hoch.

Auf der Liegenschaft im Bauland-Kerngebiet soll eine Wohnhausanlage mit einem modernen Mobilitätskonzept entstehen. Im Moment ist die Ortsbildstelle am Zug. „Eine Bewilligung wurde noch nicht erteilt“, sagt dazu ÖVP-Bürgermeister Georg Ockermüller. Die Gemeinde ist mit dem Projektanten in regem Kontakt, um das Bestmögliche herauszuholen. Der Unmut der Anrainerinnen und Anrainer bleibt: „Wieder wird ein Stück Grün in Eichgraben vernichtet, einfach so, für ein Bauprojekt, das noch nicht einmal genehmigt wurde. Gleichzeitig verfallen andere große Häuser mitten im Zentrum!“