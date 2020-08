NOEN Mit dieser Verletzung entdeckte die Besitzerin ihr Pferd.

„Mein Pferd wurde verletzt“, rief eine besorgte Pferdebesitzerin am Dienstagabend der Vorwoche die Polizei. Der Wallach hatte eine etwa 15 Zentimeter lange Platzwunde am Kopf, die bis zum Knochen reichte, dieser blieb aber glücklicherweise unbeschädigt. „Wir haben den Pferden an diesem Tag noch Wassermelonen auf die Koppel gebracht, weil es so heiß war. Da war alles in Ordnung. Dann sind wir etwa eine Stunde weggefahren. Als wir die Pferde später reinholten, wirkten sie etwas unentspannt, und dann entdeckte ich die Verletzung“, zeigt sich die Besitzerin des Deutschen Reitpferdes noch immer geschockt. Sie schließt aus, dass sich ihr Pferd, das den Namen Perez Emiro trägt, die Verletzung selbst auf der Koppel in der Großenbergstraße zugefügt hat. Das bestätigt auch der hinzugezogene Tierarzt, der sich nicht sicher ist, wie die Verletzung zustande gekommen ist. Deshalb wurde auch die Exekutive eingeschaltet. „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass jemand auf das Tier eingeschlagen hat“, berichtet der Neulengbacher Polizist Christian Fasching, der indes die Ermittlungen wegen Tierquälerei aufgenommen hat.

Exekutive bittet um Hinweise

Nun bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung, ob jemand im Laufe des Dienstagnachmittag, 28. Juli, im Bereich des Hofes, bei dem das Pferd auf der Koppel war, etwas gesehen hat. Die Beamten suchten auch den Bereich ab, wo sich das Pferd aufgehalten hat, ob es sich etwa an einem Baum oder einem Zaunsteher selbst verletzt hat, doch es konnten nirgends Blutspuren gefunden werden.

Hinweise – diese werden natürlich vertraulich behandelt – an 05/9133/3168 oder per E-Mail an christian.fasching02@ polizei.gv.at.