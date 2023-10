Aus altem Dörrhaus in Kirchstetten wurde „Chalet Sternenzauber“

Markus Kowalewski ist von Beruf eigentlich Drucker. Seit 2005 betreibt er ein Unternehmen im Bereich Multimedia und Werbung. Und „ganz nebenbei“ ist er auch noch in der Tourismusbranche tätig. „Das hat sich so ergeben“, erzählt er.

Foto: privat

Markus Kowalewski vor der Sauna. Foto: Hinterndorfer

Vor einigen Jahren hat sich der Deutsche in einem alten Bauernhof in Waasen in der Gemeinde Kirchstetten niedergelassen. Eine Wohnung in dem Vierkanthof vermietete er als „Chalet Notschkerl“, dann kam noch das „Chalet Feinis“ dazu. Mit Unterstützung von Kristin Göls hat er ein weiteres Projekt gestartet - das „Chalet Sternenzauber“. Mit viel Herzblut hat Markus Kowalski das zum Vierkanthof gehörende alte Dörrhaus renoviert und darin einen kleinen Aufenthaltsraum mit Kaminofen, eine moderne Küche und Sanitäreinrichtungen eingebaut. Im Außenbereich wurden Panorama-Sauna, Whirlpool, Sitzecke, Feuerstelle und Außenschlafplatz errichtet. „Unser sleeperoo bildet das Herzstück“, so Markus Kowalewski. Von dem mit Heizung, Licht und Strom ausgestatteten gemütlichen Außenschlafplatz aus kann man den Sternenhimmel genießen. Die Gäste sollen im „Chalet Sternenzauber“ eine Auszeit vom Alltag genießen können. Gäste aus verschiedensten europäischen Ländern, aber auch aus Japan oder Saudiarabien haben hier schon Urlaub gemacht. Dass es den Besuchern im liebevoll gestalteten „Chalet Sternenzauber“ gefällt, zeigen die begeisterten Gästebucheintragungen. „Hier wurden auch schon Heiratsanträge gemacht“, erzählt Kristin Göls. Mit der Buchungslage sind die Vermieter zufrieden: „Wir sind zwei Monate im Voraus ausgebucht.“ Auch im Winter ist die besondere Unterkunft gut gebucht.

Neues Projekt in Kaumberg

Das jüngste Projekt von Markus Kowalewski und Kristin Göls ist das „Weidelandhaus De Luxe“ in Obertriesting in Kaumberg, dessen Gestaltung gerade abgeschlossen wurde und das jetzt ebenfalls vermietet wird. Mit viel persönlichem Einsatz hat Markus Kowalewski aus dem alten, verfallenen Bauernhaus, das keinen Strom und keine Wasserleitung hatte, eine besondere Unterkunft für Gäste gemacht. „Die Lage ist ein Traum. Das Haus ist bequem und luxuriös. Es ist eine Mischung als alt und modern, weil wir festgestellt haben, dass der reine Landhausstil nicht ankommt“, erzählt der Unternehmer.

Auch wenn die Arbeit sowohl für das Chalet Sternenzauber als auch für das Weidelandhaus sehr anstrengend war, denkt Markus Kowalewski nicht ans Aufhören. Er möchte auch weiterhin alten Gemäuern neues Leben einhauchen und besondere Plätze für Gäste schaffen. „Wir suchen nach weiteren Objekten, egal wie verfallen sie sind. Je schlimmer desto besser.“