Nach „Sabine“ und „Petra“ hielt jetzt Sturmtief „Yulia“ die Einsatzkräfte auf Trab. In der Nacht auf Montag wütete der Sturm in Maria Anzbach so stark, dass sogar Dachplatten von einem Haus in der Wienerwaldgasse gelöst wurden. Die Feuerwehr Maria Anzbach rückte mit 12 Mann und zwei Fahrzeugen aus, um die Dachplatten zu sichern und weitere Schäden zu verhindern.