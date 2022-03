Amphibienwanderung: Kirchstetten will die Kröten schützen

Die Amphibienwanderung steht bevor. Auch in der Gemeinde werden wieder Maßnahmen getroffen, um die Tiere zu schützen.

Zwischen Totzenbach und Fuchsberg wird in den nächsten zwei Wochen ein 1,6 Kilometer langer Krötenzaun aufgestellt. „Darum kümmern sich Naturschützer, außerdem stellt die Gemeinde dafür zwei Arbeiter vom Bauhof zur Verfügung“, teilt Bürgermeister Josef Friedl mit.

Laut Naturschutzbund kümmern sich mehr als 400 Freiwillige um 210 gefährliche Wanderstrecken in Niederösterreich. Im Vorfeld stellen sie und die Straßenmeistereien Schutzzäune an jenen Straßen auf, die von Frosch, Kröte und Molch überquert werden müssen.

Die Tiere gehen die Zäune entlang und fallen in eingegrabene Kübel. Die Mithelfer kontrollieren sie täglich und tragen die Amphibien sicher über die Straße. An Strecken, an denen Zäune nicht möglich sind, sammeln sie die Amphibien direkt auf der Straße ein. Der Naturschutzbund appelliert außerdem an alle Autofahrer, die Geschwindigkeit zu reduzieren und auf Tiere sowie Streckenbetreuer Rücksicht zu nehmen.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden