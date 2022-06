Neulengbachs Grüne feiern Jubiläum

Werbung

Barbara Löffler war immer grün-interessiert. Als bei der Wahl 2010 die Grünen nicht mehr kandidierten – Wolfgang Ambros und Hilde Blümel vom Grünen Forum waren aus der Gemeindepolitik frustriert ausgestiegen – beschloss sie, selbst aktiv zu werden. Gemeinsam mit Sabine Engelmaier-Zinner gründete sie eine Neulengbacher Ortsgruppe der Grünen.

„Mich hat das angestachelt, eine starke Grüne Kraft als Gegengewicht zu den anderen Parteien zu etablieren“ Löffler zur Situation 2010

„Es war uns ein großes Anliegen, den Grünen Gedanken in die Neulengbacher Politik zu bringen“, erinnert sich Löffler.

Die damals startende Stadterneuerung sei der perfekte Einstieg in die Mitgestaltung der Gemeindegeschehnisse gewesen. Dass man als „Normalbürgerin“ nicht immer ernst genommen wurde habe viele Menschen, die in den Arbeitskreisen engagiert mitgearbeitet haben, enttäuscht. „Mich hat das eher angestachelt, eine starke Grüne Kraft als Gegengewicht zu den anderen Parteien zu etablieren“, so Löffler.

2015 erreichten die Grünen bei der Gemeinderatswahl gleich vier Mandate. Barbara Löffler wurde Stadträtin. Diese Aufgabe sei sehr fordernd gewesen, doch von den meisten Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien habe sie große Unterstützung bekommen.

In dieser Zeit wurde Neulengbach pestizidfrei, Natur-im-Garten Gemeinde und Fair Trade Gemeinde, blicken die Grünen zufrieden zurück. Es gibt regelmäßig Obstbaumtage, Mobilitätstage und einen Pflanzenmarkt. Die Grünen veranstalten jedes Jahr eine Radbörse und eine Müllsammelaktion. Wichtig war der kleinen Partei die Öffnung der Einbahn in der Wiener Straße für Radfahrer, die im Vorjahr gelungen ist.

Stolz auf Entwicklung – seit 2020 wird mitregiert

Seit der Wahl 2020 sind die Neulengbacher Grünen nicht mehr in der Opposition, sondern gemeinsam mit der ÖVP in der Stadtregierung: Nachdem sich die Liste Heiss von der Volkspartei ablöste, verloren die Schwarzen die absolute Mehrheit und brauchten einen Partner. Der Spitzenkandidat der Grünen, Paul Mühlbauer, wurde neuer Vizebürgermeister.

Im Gemeinderat sind weiters Barbara Löffler, Claudia Anderl, Wolfgang Kramer und Leopold Staudigl für die Grünen tätig. „Viele Projekte wurden bereits umgesetzt oder sind noch im Laufen“, freut sich Barbara Löffler. Ihre Bilanz fällt nach zehn Jahren Gemeindepolitik positiv aus: „Ich bin froh und stolz, dass sich so viele Projekte, die uns ein Anliegen waren, umsetzen ließen.“

Stolz auf die Entwicklung der Partei ist auch Vizebürgermeister Paul Mühlbauer. Er ist dankbar, dass Barbara Löffler und Sabine Engelmaier-Zinner vor zehn Jahren den Mut hatten, eine Grüne Ortsgruppe zu gründen.

„Mit dem heißen Wind der Klimakrise im Nacken können wir uns dennoch nicht mit dem Erreichten zufriedengeben.“ Paul Mühlbauer

In der Koalition mit der ÖVP könne man nun mehr gestalten: „Aber wir haben gleichzeitig auch mehr Verantwortung und Arbeit“, so Mühlbauer. Er ist stolz, dass neben der Öffnung der Wiener Straße auch Community Nursing, mobile Sozialarbeit für Jugendliche und Ausbau der gemeindeeigenen Photovoltaikanlagen vorangebracht werden konnten.

„Mit dem heißen Wind der Klimakrise im Nacken können wir uns dennoch nicht mit dem Erreichten zufriedengeben“, so Mühlbauer. Die Grünen wollen weitere Schritte am Weg zu einer klimafreundlichen und sozialen Stadt machen.

Jetzt wird aber einmal gefeiert: Am 2. Juli steigt ein Sommerfest anlässlich des Jubiläums.

Grüne sind gewachsen

