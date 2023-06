Kampf dem Leerstand in Neulengbach: „Raum für schlummernde Potentiale“

„Großes Thema ist bei uns die Zentrumsbelebung, Initiativen dafür sind zu begrüßen“, sagt ÖVP-Bürgermeister Jürgen Rummel. So hat die Aktive Wirtschaft Neulengbach bei der NÖ Wirtschaftskammer ein Leerstandskonzept unter dem Motto „Raum für schlummernde Potentiale“ eingereicht und dafür auch eine Förderung erhalten. Konkret geht es um die Gewerbeimmobilien Hauptplatz 14 und 16 (ehemalige Putzerei, Kurt Frozen Yoghurt, Bäckerei Simhofer und Bastelgeschäft), die sich – wie Michaela Schmitz von der Aktiven Wirtschaft betont – im Besitz eines Investors befinden. Derzeit sind diese Räume leer, Zwischennutzungen seien aber möglich. So soll es laut Schmitz ab Mitte Juli bis Mitte September im Leerstand des ehemaligen Kurt Frozen Yoghurt einen Pop-up-Store mit Second Hand Kleidung von Gabi Tuma-Kropik geben.

Auf der Suche nach Gründern

Gemeinsam mit den Immobilienbesitzern, der Firma Eglo Bau, der Aktiven Wirtschaft und der Stadtgemeinde mit Bürgermeister Jürgen Rummel sowie Vizebürgermeister Paul Mühlbauer soll im Rahmen der Stadterneuerung nun neuer Schwung ins Zentrum kommen. „Darum suchen wir schon jetzt Gründerinnen und Gründer, weil diese auch bei den Umbauten mitreden könnten“, hofft Schmitz auf Interessenten, die sich im Zentrum der Stadt ansiedeln wollen. „Aktuell erhebt Dominik Mühleder im Zuge seiner Diplomarbeit zum Thema ,Branchenmix in Neulengbach', welche Branchen im Ort fehlen, etwa Gastronomie, Sporthandel, eine Buchhandlung und so weiter“, berichtet Schmitz über den Status Quo. Die Ergebnisse aus der Arbeit sollen voraussichtlich im Rahmen der Generalversammung der Aktiven Wirtschaft Neulengbach am 21. September präsentiert werden. Freude über Frequenzbringer„Wir sind froh über jeden Frequenzbringer in der Stadt“, sagt dazu Bürgermeister Jürgen Rummel. So ziehe etwa die erst im Frühling eröffnete „Gelateria Mondi“ im ehemaligen Spielwarengeschäft Wallisch immer wieder Besucherinnen und Besucher ins Zentrum. „Jedes Geschäft ist eine Bereicherung“, so der Stadtchef.

Übrigens: Kurt Frozen Yoghurt hat sich nicht komplett aus Neulengbach verabschiedet. Er eröffnet an der B 44 nahe der Scharfbrücke ein neues Geschäftslokal. Aktuell laufen noch die Umbauarbeiten.