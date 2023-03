„Wir haben Luft nach oben“

„Die Momentaufnahme ist nicht so prickelnd“, stellt Georg Brutschy, der Obmann der Aktiven Wirtschaft Neulengbach fest. Etliche Geschäftslokale stehen leer. Der Stadtkern war schon einmal mit mehr Leben erfüllt, als das derzeit der Fall ist.

Georg Brutschy führt das auch auf die Krisen zurück. Die Situation habe sich noch nicht normalisiert: „Es plätschert so dahin. Die Leute bleiben vielleicht noch mehr zu Hause und sparen ein bisschen.“ Momeentan tue sich nicht sehr viel, vor allem auch am Abend sei es sehr ruhig. Und tagsüber findet man fast immer einen Parkplatz im Stadtzentrum. Das war nicht immer so.

Für den Obmann der Aktiven Wirtschaft ist wichtig, dass der Charme der Stadt erhalten bleibt. „Neulengbach ist ein Ort, wo man sich wohlfühlen kann. Dieses Ambiente sollte einfach erhalten bleiben.“

Die Frage, was im Branchen-Mix fehlt, sei schwer zu beantworten: „Natürlich wäre es schön, wenn etwas Neues dazukommen würde, aber das kann man kaum beeinflussen.“ Ein Sportgeschäft könne man sich zwar wünschen, aber man sei nicht blauäugig: „Ein Sportartikelhändler konnte sich schon vor 30 Jahren nicht halten, den wird man auch jetzt nicht herbekommen.“ Für viele Branchen sind die Verkaufsflächen in den Häusern im Stadtkern oft einfach zu klein. Die Aktive Wirtschaft Neulengbach versucht jedenfalls mit ihren altbewährten Aktivitäten wie Shoppingnächten oder speziellen Angeboten den Ortskern zu beleben.

Die großen Veränderungen könne man als AW ohnehin nicht stemmen, stellt Brutschy fest: „Da bräuchte man das Land oder die Gemeinde.“

Eine große Veränderung wird es in der Gemeinde Altlengbach geben. Wie berichtet wird das alte Gemeindeamt bald ausgedient haben. Ein Neubau entsteht, in dem neben dem Gemeindeamt auch die Rettungsstelle, die Bibliothek, eine Arztpraxis und ein Nahversorger einziehen sollen. Bürgermeister Michael Göschelbauer zeigt sich mit den derzeitigen Geschäften im Ortszentrum sehr zufrieden: „Wir haben die Bäckerei Simhofer, die Apotheke, ein Wirtshaus, ein Kaffeehaus, einen Frisör, die Post und die Trafik, das ist super.“

„Modernisierungsschritt ist dringend notwendig“

Mit dem Neubau im Ortskern wolle man das Angebot zusätzlich abrunden und langfristig eine Basis für die Ortskernbelebung schaffen. „Dieser Modernisierungsschritt ist notwendig. Es ist höchst an der Zeit, dass wir dieses Projekt umsetzen.“ In der Gemeinde wird auf Hochtouren gearbeitet. Ausweichquartiere werden organisiert. In puncto Nahversorger laufen laut Göschelbauer die Gespräche gut. „Es gibt eine Altlengbacher Familie, die das Geschäft im neuen Gebäude betreiben will“, freut sich der Bürgermeister.

Im neuen multifunktionellen Gebäudekomplex entstehen auch Wohnungen. „Da gibt es großes Interesse, auch von Senioren, die sagen, dass es super wäre, wenn sie eine Wohnung im Ortskern hätten. Das bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“

