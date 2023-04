Die Spannung steigt vor der Befragung in Altlengbach

Sowohl die Gemeindevertreter, die das Projekt umsetzen wollen, als auch die Bürgergruppe, die das Projekt sehr kritisch sieht, sind vor der Abstimmung aktiv. Die Gemeinde hat Sonderzeitungen herausgegeben und informiert auch auf der Website umfangreich. Auch ein Video wurde erstellt. Die Bürgerinitiative hat Plakate aufgestellt und jetzt noch ein Flugblatt herausgebracht.

„Es ist wie im Wahlkampf“, meint ÖVP-Bürgermeister Michael Göschelbauer. Ihm ist es wichtig, mit seinem Team die Bürgerinnen und Bürger vor der Abstimmung zu informieren, „Wir bemühen uns um eine hohe Beteiligung“, so Göschelbauer, der hofft, dass die Abstimmung positiv für das neue Gemeindezentrum ausgeht. „Das hätte sich das Projekt verdient“, sagt er. Es sei hoch an der Zeit, einen attraktiven und belebten Ortskern in Altlengbach zu schaffen. Das Projekt sei gut durchdacht und finanzierbar, betont der Ortschef.

Die Kritiker rund um Philip Sulzer sehen das anders. „Ja zu einem neuen Gemeindezentrum, Nein zum Ausverkauf von Altlengbach!“ ist das Motto der Bürgerinitiative. „Es geht nicht um die Frage, ob der Ortskern neu gestaltet wird, sondern es geht darum, wie und unter welchen Bedingungen das gemacht wird und ob wir uns verkaufen wollen“, so Sulzer. Das sale-and-buy-back-Geschäft wird kritisch gesehen, ebenso die Größe der geplanten Anlage und der Bau von Wohnungen. Dass die Kosten für das Projekt noch immer nicht auf dem Tisch liegen, stört die Bürgerinitiative ebenfalls. Die Aktivitäten seiner Gruppe hätten viele Menschen bewogen, nachzudenken und das Projekt zu hinterfragen, zeigt sich Sulzer zufrieden: „Das wollten wir erreichen.“ Viele Leute würden draufkommen, dass das Projekt nicht so schön sei. „Die Leute sollen sich Gedanken machen und abstimmen gehen.“

Die Diskussion knapp vor der Abstimmung wird hitziger, ein Transparent der Bürgerinitiative wurde demoliert. Der Bürgermeister ist verärgert: Durch ein paar Leute werde die Gemeinde in den Dreck gezogen und die Bevölkerung gespalten. Dass die Wogen vor der Abstimmung noch hoch gehen werden, hat Michael Göschelbauer erwartet. Was ihn stört: „Es werden Unwahrheiten verbreitet.“ Darüber ärgert sich auch ÖVP-Vizebürgermeister Daniel Kosak: „Es ist abenteuerlich mit welcher Menge an Unwahrheiten, Ängsten und persönlichen Angriffen in der Diskussion um das neue Altlengbacher Ortszentrum argumentiert wird. Angst ist nie ein guter Berater, wenn es um wichtige Projekte geht.“

Wie Kosak festhält, werden die für die Gemeinde wesentlichen Flächen auch weiterhin im Eigentum der Gemeinde bleiben. Die bewusst geschürte Panikmache vorm „Ausverkauf Altlengbachs“ ändere daran nichts. Die Finanzierung werde genauso seriös und budgetschonend durchgeführt, wie das bei der Errichtung der Volksschule, des Kindergartens, der Krabbelstube oder der Engstelle geschehen ist, hält Daniel Kosak fest: „Als gewählte Gemeindevertreter ist es unsere Verpflichtung, einen sorgsamen Umgang mit Steuergeldern zu pflegen, genau so werden wir das auch bei diesem Projekt halten. Angstmache, die Verdrehung von Fakten und persönliche Angriffe jener, die in den vergangenen acht Jahren keinen einzigen Beitrag zu diesem Projekt geleistet haben, sollten das neue Herzstück unserer Gemeinde nicht verhindern“, so Kosak.

