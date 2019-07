In der Nacht auf Sonntag schnitten Vandalen in der Eschenbachgasse zehn Hibiskussträucher auf einem Grünstreifen um. Auf einem Zettel steht zu lesen, dass „frühmorgens in verbrecherischer Absicht und waghalsigem, persönlichem Einsatz die Hibiskus-Sträucher gefällt wurden.“

Bei dem Grünstreifen handelt es sich um öffentliches Gut. Der Besitzer der angrenzenden Liegenschaft hat bei der Gemeinde die Erlaubnis eingeholt, dass er die Pflanzen setzen darf.

Der Ärger über den Vandalenakt ist groß, auch weil der Nachwuchs einer in den Sträuchern brütenden Vogelfamilie ausgerottet wurde. Der Fall wurde bei der Polizei angezeigt. Hinweise sind erbeten.