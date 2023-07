Altlengbach: Nicole Göschelbauer ist die beste Schützin

Der Kameradschaftsbund Altlengbach lud zum Zimmergewehrschießen im Satzinger Stadl. Trotz hochsommerlichen Temperaturen kamen viele Gäste zur Veranstaltung. Zur Unterhaltung spielte zum ersten Mal die Gruppe „De Zwoa“. Kurt Dornstauder und Herbert Luidold überraschten die Gäste mit wunderbaren Musikstücken. Die Kameradinnen sorgten für selbst gebackene Mehlspeisen und klare Destillate. Nach dem Duell der Schützen standen die Sieger fest: Den 1. Platz der allgemeinen Herrenklasse schaffte Christian Lurger, den 1. Platz der ÖKB-Herren in der Sparte unter 65 Jahren gewann Ferdinand Payer, Sieger bei den ÖKB-Herren in der Klasse über 65 Jahre wurde Franz Tüchler. In der allgemeinen Damenklasse beeindruckte Nicole Göschelbauer, sie holte sich den Sieg. Zweite in der Damenwertung wurde Gerlinde Grill. Obmann Johann Nolz und Obmann-Stellvertreterin Christine Grauer dankten allen Helferinnen und Helfern für die gelungene Veranstaltung. Bereits am 7. Oktober gibt es mit dem Oktoberfest im Hotel Steinberger die nächste Veranstaltung des Kameradschaftsbundes.

Inge Lechner, Maria Donner und Renate Hartmann boten köstliche Mehlspeisen an. Foto: privatÖKB