Kein Bankomat mehr in Neustift-Innermanzing

„Ich bin überrascht, dass der Bankomat nicht mehr da ist“, sagt Bürgermeisterin Irmgard Schibich. Genauso wie es der Ortschefin ergangen ist, so erging es vielen, denn der Bankomat vor der Bäckerei Simhofer ist Geschichte.

Vor vier Jahren wurde der Automat aufgestellt. Bürgermeisterin Irmgard Schibich: „Die Gemeinde förderte den Bankomat mit einem Beitrag zur Errichtung. Die Kosten für den Betreiber zahlte die Bäckerei Simhofer. Wahrscheinlich gab es zu wenige Behebungen.“

Diese Vermutung bestätigt Bäckereichef Wolfgang Simhofer: „Da es viel zuwenige Geldbehebungen gab, musste ich hohe Kosten an den Bankomatbetreiber zahlen.“

Als der Bankomat errichtet wurde, so Simhofer, hätte es die Raiffeisenbank Wienerwald und auch den Bankomat in Brand-Laaben noch nicht gegeben, die Bevölkerung hätte den Bankomat genützt. Mittlerweile habe sich die Situation geändert: „So wie in unserer Bäckerei kann man bereits in jedem Geschäft mit Karte zahlen. Die bargeldlose Zahlung schreitet voran.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.