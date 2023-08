Unbekanntes Auden-Gedicht wurde rekonstruiert

Bei dem Fund handelt es sich um ein Hochzeitsgedicht, das W. H. Auden für seine Nichte Rita 1965 schrieb. Der Lyriker,der mehrmals die Sommermonate in Kirchstetten verbrachte, schrieb seine Werke mit der Schreibmaschine. Eine Frühfassung des Gedichts wurde nun zufällig entdeckt: Sandra Mayer und und Timo Frühwirtharbeiteten an einer digitalen Edition des Briefwechsels des britisch-amerikanischen Autors W. H. Auden mit der walisisch-österreichischen Schriftstellerin und Journalistin Stella Musulin. Dabei fielen ihnen zwei Dokumente auf, die farblose Schreibmaschineneindrücke enthalten. Diese waren durch das Abtippen des Gedichts auf einem anderen Papier entstanden. Durch die Zusammenarbeit mit der Technischen Universität Wien konnte die frühe, bislang unbekannte Version des Auden-Gedichts rekonstruiert werden. Simon Brenner vom Computer Vision Lab der TU Wien machte den Text mit einer Technik aus der Forensik sichtbar.

Der Fund ermögliche ganz neue Einblicke in künstlerische Prozesse, sagten die Literaturhistoriker Sandra Mayer und Timo Frühwirth der APA. Sie sprechen von einem Sensationsfund. Der Zufallsfund habe weitreichende Bedeutung nicht nur für die internationale Auden-Forschung. Sandra Mayer geht davon aus, dass bei Auden weitere solche Blätter entdecken werden. „Aber auch in Hinblick auf andere Autorinnen und Autoren ist das ein wichtiger Ansatz, um ihre Arbeitsweise besser zu verstehen.“

Der britisch-amerikanische Lyriker W. H. Auden galt als einer der prominentesten Gedichteschreiber im 20. Jahrhundert. Von 1958 bis zu seinem Tod im Jahr 1973 verbrachte er einige Monate im Jahr in Kirchstetten, wo er die meisten seiner späten Gedichte schrieb. Er wurde in seiner einstigen Sommerheimat Kirchstetten begraben. 50 Jahre nach seinem Tod machte nun die ÖAW in der Fachzeitschrift „Digital Scholarship in the Humanities“ den Fund einer frühen Version des 49 Zeilen langen Hochzeitsgedichts "Epithalamium" publik.