"Zwischen Humanismus & Transhumanismus": Schiele Fest in Maria Anzbach

Das 21. Schiele Fest in Niederösterreich steht am 17. September unter dem Motto "Zwischen Humanismus und Transhumanismus". Nach einer Lesung von Gedichten Egon Schieles geht es in Neulengbach u.a. mit Performances weiter.

Zu sehen ist u.a. Anke Armandis Ausstellung "Die Erzählung der Räume". Bei der Performance "Wir sinken ..." nach dem Langgedicht "Das trunkene Schiff" von Arthur Rimbaud führt die künstlerische Leiterin Eva Brenner Regie.

Foto: Leopold Museum, Wien

In ihrer raumgreifenden audiovisuellen Performance "Atlantic Roulette oder die Theorie der Trägheit" setzen GRAF+ZYX "künstlerische Präsenz in realem und virtuellem Raum zueinander in Spannung und lassen Räume entstehen, die Körper beherbergen, Emotionen und Geschichte, aber auch Visionen von Zukunft", wurde in einer Aussendung angekündigt.

(www.schielefest.org)

