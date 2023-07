Zum Ferienstart Tolles Fest mit Italo-Flair in Brand-Laaben

M it einem Sport- und Spielefest starteten die Kinder am vergangenen Samstag in die Ferien.

+ Der Sport- und Kulturverein mit Obfrau Christine Pokorny hatte ein tolles Programm zum Auftakt der Ferienspiele zusammengestellt. Das Programm begann sportlich. Auf der Tennisanlage des TC Laaben konnten die Kinder der gelben Filzkugel nachjagen. Am Sportplatz gab es einen Radparcours zu bewältigen, dazu durften sie Robin Hood mit Pfeil und Bogen spielen. Für die Kleinsten gab es auf dem neuerrichteten Spielplatz viele Spielestationen. Am Abend stand ein Fußballturnier sowie ein Beachvolleyballturnier auf dem Programm. Der Höhepunkt des Ferienspektakels war am Abend die Italo-Disco mit DJ Richie, dazu war auch für ausreichend Speis und Trank gesorgt.