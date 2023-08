Kultursommer in Maria Anzbacher Eventgasthof war äußerst erfolgreich

Der Kultursommer 2023 im Eventgasthof „Zum Goldenen Löwen“ in Maria Anzbach ging mit einem Konzert zu Ende. Andy Lee Lang und Werner Auer waren mit dem Programm „From Broadway to Las Vegas" zu Gast. Die Veranstaltung war ausverkauft.

„Der Kultursommer 2023 zählt mit sieben Veranstaltungen zu der erfolgreichsten Saison seit Beginn vor 19 Jahren“, zieht Horst Glazmeier zufrieden Bilanz. Keine einzige Veranstaltung musste wegen Regens abgesagt werden.

Horst Glazmeier organisiert, promotet und veranstaltet seit 2004 in seinem Haus in Maria Anzbach Kulturveranstaltungen. „Die hauseigene Bühne mit professioneller, fix installierter Licht- und Tonanlage im wunderschönen Gastgarten ermöglicht vielen nationalen und internationalen Musikern, Künstlern und Kabarettisten eine ideale Auftrittsmöglichkeit“, so Glazmeier. Seine Aktivitäten sind längst überregional bekannt und fixer Bestandteil der heimischen Kulturszene.

Top-Größen wie Gery Seidl, Gernot Kulis, Andy Lee Lang, Hans Theessink & Ernst Molden, Tricky Niki waren heuer beim Kultursommer zu Gast. Es wurde lustig und heiter, kritsch-nachdenklich, multikulturell. Es gab Blues und Wienerlied und Zauberkunst für das Publikum. Alle Veranstaltungen zum Nachlesen auf www.zumgoldenenloewen.at

„Indoor“ besteht keine Auftrittsmöglichkeit, daher beschränkt sich die Spielsaison auf die Sommermonate Juni, Juli und August. Im kommenden Jahr wird das 20-jähriges Kultur-Jubiläum gefeiert. Man darf gespannt sein!