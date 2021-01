„Wenn sich jemand zur Selbstverteidigung eine Waffe ins Haus nehmen will, um sich beruhigt zu fühlen, ist das sein absolutes Recht, es ist das Recht eines jeden Bürgers“, sagt Boris Kotlaba. Der Waffenexperte, der in seiner „Wienerwald-Jagdstube“ in Brand-Laaben Jäger, Sportschützen und Privatpersonen über Waffen und Zubehör berät, stellt fest, dass der Kauf von Pfefferspray & Co. zusätzlich zur Polizeipräsenz ein guter Weg sei.

Im Bezirk St. Pölten ist die Zahl der registrierten Waffen im vergangenen Jahr um gut 600 gestiegen: 22.161 waren es am 1. Jänner 2020, ein Jahr später sind es 22.787. Bedenklich sei diese Entwicklung nicht, sagt Bezirkshauptmann Josef Kronister: „Man muss das relativieren. Wir haben ein paar Sammler, die wirklich viele Waffen haben und ihre Sammlung auch erweitern. Und die Jäger darf man auch nicht vernachlässigen.“

Steigende Zahlen auch durch viele Jungjäger

Die Zahl der Besitzkarten ist laut Bezirkshauptmann Josef Kronister von 1.772 auf 1.962 gestiegen, unter anderem deswegen weil Jungjäger dazugekommen sind. Viele, die eine Waffenbesitzkarte haben, besitzen allerdings gar keine Waffe. Die Zahl der Waffenpässe hat sich nur leicht erhöht – von 32 auf 35.

Boris Kotlaba kann den österreichweiten Trend zum vermehrten Waffenkauf von Privatpersonen kaum feststellen: „Es hat aber immer schon Leute gegeben, die sich zur Selbstverteidigung eine Waffe angeschafft haben.“ Etwa Pfefferspray oder Schreckschusswaffe, die landläufig als Gasrevolver bezeichnet wird und ohne Waffenschein erhältlich ist. Allerdings muss man mindestens 18 Jahre alt sein.

18 Jahre alt müsse man auch mindestens sein, um ein Gewehr besitzen zu dürfen, sagt Kotlaba, und vorher sei dazu noch eine drei Tage lange sogenannte Abkühlphase abzuwarten. „Diese Zeit nützt die Behörde und prüft, ob etwas gegen einen Waffenbesitz einer bestimmten Person spricht“, schildert der Laabener. Nach erfolgter Prüfung bekommt Kotlaba die Info von der Behörde, und dem Verkauf des gewünschten Gewehrs steht nichts im Wege.

Mit wesentlich mehr Aufwand ist eine Waffenbesitzkarte zu erlangen, die für den Besitz einer Faustfeuerwaffe wie Pistole oder Revolver nötig ist. „Die Prozedur dauert etwas länger und ist über die Bezirkshauptmannschaft abzuhandeln“, gibt Boris Kotlaba Auskunft.

Bürger wollen Sicherheitsgefühl

Für den in der Region lebenden Rechtsanwalt Raoul Wagner, der in Wien eine Kanzlei betreibt und auf Waffenrecht spezialisiert ist, ist der verstärkte Waffenkauf auf einen Hauptgrund zurückzuführen: „Ich glaube, es ist ein steigendes Sicherheitsbedürfnis.“ 62 islamistische Terroranschläge in Europa seit 2014 und auch das im November verübte Attentat in Wien hätten dazu geführt, dass die Menschen immer mehr das Gefühl bekommen, ihr Hab und Gut schützen zu müssen.

Als Waffenrechtsexperte und Jäger – Wagner konnte 2018, als Schalldämpfer für die Jagd noch nicht freigegeben waren, gerichtlich für einen Mandanten eine Erlaubnis erwirken – hätten ihn einige bereits gefragt: „Wie kann ich mich und mein Haus beschützen, bis die Polizei kommt?“ Die Corona-Situation und die Angst vor Versorgungsengpässen gerade im Frühjahr hätten die Situation noch verstärkt, ist Wagner überzeugt.

Dass es mit der Änderung des österreichischen Waffengesetzes 2019 zum Teil zu Erleichterungen beim Kauf von Waffen gekommen sei, sehe Wagner nicht. Behörden hätten lange Zeit die bestehenden Vorschriften einfach „torpediert“. „Das war keine Erleichterung, sondern ein Wiederherstellen des früheren Zustandes.“