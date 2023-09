Poesiefestival: Kirchstetten würdigt W. H. Auden

Den Eröffnungsvortrag hält Ferdinand Schmatz am Freitag, 29. September, um 19 Uhr im Schloss Totzenbach. Ferdinand Schmatz spricht über seine persönliche Beziehung zu Audens Dichtung. Anschließend werden Christoph W. Bauer, Armin Senser und Raphael Urweider ihre poetischen Antworten auf W. H. Auden vorstellen. Die musikalische Begleitung des Eröffnungsabends bestreitet der aus dem Libanon stammende palästinensische Musiker Marwan Abado.

Am Samstag um 11 Uhr wird beim Bahnhof Kirchstetten die von Peter Karlhuber gestaltete Installation „Audens letztes Automobil: der VW Käfer“ eingeweiht. Karlhuber inszeniert das in Kirchstetten verbliebene letzte Fahrzeug Audens, einen VW Käfer (Baujahr 1971), als markantes Erinnerungsobjekt. Eine präparierte Zapfsäule dient als Info-Station mit audiovisuellem Material zu Auden, zudem als „Zapfstelle“ für Postkarten, die der Graphiker Ekke Wolf gestaltet hat. Die darauf befindlichen Gedichte stammen aus dem Projekt „Denn ich halte nichts davon, mich zu versiegeln. Stille Post an W. H. Auden“, das von Simone Hirth und Helmut Neundlinger kuratiert wurde. 13 zeitgenössische Dichterinnen und Dichter reagierten mit Kurzgedichten auf einzelne Zeilen aus Audens Werk. Die Postkarten sind mit einer Wanderkarte verbunden, die markante Wege des Auden-Gedenkens im Gemeindegebiet Kirchstetten auszeichnet. Am Samstag um 13 Uhr ist weiters ein Spaziergang vom Bahnhof zum Friedhof und zum Auden-Haus samt Besuch des Museums angesetzt. Am Abend folgen im Schloss Totzenbach Lesungen der zwei international renommierten Lyrikerinnen Anja Golob und Dagmara Kraus. Außerdem gibt es eine Sprach-Klang-Performance der Autorin und Performerin Natascha Gangl im Verbund mit dem Ensemble „3 knaben schwarz“. Beginn ist um 19 Uhr.

Der Schriftsteller W. H. Auden wird jetzt in Kirchstetten gewürdigt. Foto: privat

Am Sonntag um 11 Uhr ist das Schloss Totzenbach Schauplatz eines Gesprächsreigens mit dem Titel „Auden heute? Heute: Auden!“ Unter den Gästen ist neben Armin Senser und Andreas Brunner auch die Kirchstettener Autorin Simone Hirth, die erzählen wird, was es heißt, quasi Tür an Tür mit einem berühmten toten Dichter zu leben und zu arbeiten. Sandra Mayer und Timo Frühwirth erzählen von ihren Entdeckungen zu Audens Aufenthalten in Kirchstetten, die sie im Rahmen eines Forschungsprojektes aufbereiten. Moderator des Abends ist Helmut Neundlinger. Musikalisch umrahmt werden die Gespräche vonFlorian Kmet, der für dieses Ereignis Texte von Auden vertonen und mit Gitarre und Stimme präsentieren wird.