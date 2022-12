Steurer rettet Innermanzings Seniorenbund

„Ich wollte nicht, dass der Seniorenbund in Innermanzing wie in vielen anderen Gemeinden aufgelöst wird“, begründet die 80-jährige Inge Steurer ihren Beweggrund, warum sie sich der Wahl als Obfrau der Innermanzinger Senioren stellte.

Im Gasthaus Schilling fand nun die Neuwahl des Vorstandes statt, nachdem die bisherige Spitze mit Obmann Manfred Abriel den Rücktritt erklärt hatte. Fast ein Jahr war man auf der Suche nach einer neuen Obfrau.

„In Krisenzeiten wie diesen muss man sich das schon sehr genau überlegen, ob man sich das noch antut. Ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste. Aber wir Senioren sind so eine tolle Gemeinschaft, die lässt man nicht im Stich. Und ich habe nun auch ein gutes Team hinter mir, das mich sehr unterstützt“, freut sich die neue Obfrau, die bereits vor vielen Jahren Obfrau der Senioren war. Als Stellvertreter fungiert Alois Olram, zur Kassierin wurde Ludmilla Steinmair gewählt.

Der volle Saal im Gasthaus Schilling bewies, dass sich die Senioren freuen, dass der Verein in der Gemeinde nicht aufgelöst wurde. Auch Bürgermeisterin Irmgard Schibich und Teilbezirksobfrau Renate Boschmeier dankten dem neuen Vorstand, dass es in Innermanzing mit dem Seniorenbund weitergeht. Der Dank der neuen Obfrau ging auch an den alten Vorstand, der mit Manfred Abriel und Organisationschefin Erni Schlüsselberger tolle Arbeit leistete.

Im Anschluss an die Wahl kam auch noch der Nikolaus und brachte kleine Geschenke mit.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.