Neulengbacher Autohaus Figl ist jetzt auch Nissan-Händler

Nissan war im Autohaus Steinhauser in Asperhofen angesiedelt. Nach der Pensionierung des früheren Nissan-Händlers sei ein Nachfolger gesucht worden, berichtet Markus Figl vom Neulengbacher Autohaus: „Wir haben gemerkt, dass in der Region der Bedarf gegeben ist und haben das Gespräch mit Nissan gesucht.“ Nach einem halben Jahr Vorlaufzeit, der Anschaffung von Werkzeug und der Schulung von Mitarbeitern ist alles unter Dach und Fach: Das Neulengbacher Autohaus ist jetzt auch Nissan-Händler. Nissan sei eine sehr innovative Marke mit guten Produkten, so Markus Figl.

Für das Autohaus Figl ist Nissan keine neue Marke: Am Standort Purkersdorf ist Figl bereits seit 20 Jahren Nissan-Partner, am Standort Tulln gibt es Nissan seit mittlerweile sechs Jahren. Es sei eine logische Konsequenz gewesen, dass Nissan auch nach Neulengbach komme. „Wir kennen die Marke, wir stehen hinter der Marke“, hält Bernard Steurer von der Geschäftsführung fest.

Firmenchef Markus Figl freut sich, dass Nissan die erste Marke ist, die das Autohaus Figl auf jedem der drei Standorte hat: „Das vereinfacht Vieles.“ Figl beschäftigt an den drei Standorten Neulengbach, Purkersdorf und Tulln insgesamt 85 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon arbeiten 30 für Nissan. Derzeit gibt es im Familienunternehmen Figl auch 13 Lehrlinge.

Das Neulengbacher Autohaus Figl ist jetzt also Markenwerkstatt von Nissan, Peugeot und Hyundai. Bernard Steurer betont: „Wir reparieren und warten aber auch weiterhin alle Marken kompetent. Figl hat auch eine hauseigene Zulassungsstelle.