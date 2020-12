Auf knapp dreieinhalb Eisenbahnkilometern werden derzeit im Gemeindegebiet von Maria Anzbach drei Haltestellen bedient. Seit Jahren überlegt die ÖBB eine Schließung der Haltestellen Unter-Oberndorf und Hofstatt.

Jetzt wird es konkret: Im Gemeinderat soll eine Vereinbarung zwischen Land, Gemeinde und ÖBB beschlossen werden. Es geht um die Verlegung der Station Maria Anzbach und die Auflassung der Stationen Unter Oberndorf und Hofstatt.

„Die Gemeinde schließt keine Eisenbahnhaltestelle, das ist eine Entscheidung, die ausschließlich von der ÖBB gefällt wird.“ Bürgermeisterin Karin Winter

Die Grünen sind sauer: „Entgegen ihren Beteuerungen und Bekenntnissen zu gemeinsamem Vorgehen und entgegen der Versprechungen an ihre Wähler und Wählerinnen haben die Maria Anzbacher Bürgermeisterin und der Vizebürgermeister einen Vertrag mit der ÖBB ausgehandelt“, kritisieren sie. Gemeinderat Lothar Rehse sagt gegenüber der NÖN. „Das ist wirklich ärgerlich. Die Gemeindeleitung hat im Wahlkampf versprochen, sich für den Erhalt der Stationen einzusetzen.“ Jetzt sei ein Vertrag ausverhandelt worden, ohne die Grünen oder die Bevölkerung einzubinden, kritisiert der Grüne Gemeinderat.

Renate Hinterndorfer Drei Stationen nicht haltbar

VP-Bürgermeisterin Karin Winter sagt: „Natürlich habe ich keine Freude, wenn wir in der Gemeinde Infrastruktur verlieren. Wir haben über Jahre für den Erhalt aller Haltestellen gekämpft, aber ich habe an alle Nutzer des öffentlichen Nahverkehrs zu denken und für die alle auch optimale Lösungen zu unterstützen. Wir haben intensiv mit dem Land Niederösterreich und der ÖBB über einen zukunftsweisenden öffentlichen Nahverkehr in unserer Gemeinde verhandelt. Das Ergebnis kann ich mit ruhigem Gewissen dem Gemeinderat vorlegen.“

Die ÖBB müssten kräftig investieren, um ein modernes Angebot für die Fahrgäste zu bieten. „Barrierefreiheit, eine Park-& Ride Anlage, gute Erschließung und ein durchgehender Dreißigminutentakt, das alles wird dort umgesetzt werden“, so Winter. Darüber hinaus werde ein Verkehrskonzept erarbeitet, das Unter Oberndorf und Hofstatt mit Bussen an die neu errichtete Haltestelle ohne lange Wartezeiten anschließt. Ein neuer Bahnbegleitweg, der als Geh- und Radweg von Hutten bis in die Hofstatt führt und von Land und Bund finanziert wird, ist laut Bürgermeisterin ebenfalls Teil der Vereinbarung. Dieser werde zuerst errichtet, erst wenn der fertiggestellt ist, also etwa im Dezember 2023, würden die kleineren Haltestellen geschlossen, zeitgleich mit einer dichteren Versorgung von Maria Anzbach. Der Neubau der Station Maria Anzbach wird im Dezember 2025 abgeschlossen.

Die Grünen befürchten, dass sich die Gemeinde durch das Projekt in zu hohe Schulden stürzt: „Es ist nicht gescheit, das zu machen. Wir verdoppeln die Pro-Kopf-Verschuldung“, sagt Rehse. Es stelle sich die Frage, ob es für die Gemeinde Sinn mache, in diese Richtung zu gehen. „Die Kosten sind extrem hoch. Wir lassen zwei Stationen auf und haben dann eine neue. Die alte ist in einem grauslichen Zustand, aber die neue ist nicht attraktiv. Sie ist einfach nur neu“, poltert Lothar Rehse. Dass die Frequenz der Züge besser wird, bezweifeln die Grünen.

Die Maria Anzbacher ÖVP hingegen sieht in dem Projekt die Chance, zu sehr guten Konditionen eine maßgeschneiderte Lösung zu erhalten. Man werde das Versprechen für eine Mobilität, die niemanden zurücklässt, halten, und zwar durch unterschiedliche Maßnahmen, zu denen auch das Elektromobil zähle. „Ich möchte erreichen, dass die Menschen aus Unter Oberndorf und aus Hofstatt, wenn dann alles fertig ist, der bisherigen Situation nicht mehr nachweinen“, hält Karin Winter fest.

In einer Flächengemeinde wie Maria Anzbach werde Mobilität immer ein Zusammenwirken von straßen - und schienengebundenem Verkehr brauchen. Auch Busse hätten da ihre Berechtigung. Entscheidend werde immer sein, wie etwas angenommen wird. „Hätten wir bei den kleinen Haltestellen Fahrgastzahlen, die eine Weiterführung irgendwie rechtfertigen könnten, würde eine Schließung durch die ÖBB nicht zu akzeptieren sein. Dem ist aber leider nicht so“, bedauert die Bürgermeisterin.

Ein Bestehen auf einem Standpunkt bringe manchmal nicht nur nichts, sondern koste auch Chancen, ist man sich bei der Maria Anzbacher ÖVP sicher: Angesicht der angespannten öffentlichen Haushalte sei es beruhigend, wenn man jetzt die wichtigen Verkehrsmaßnahmen für Maria Anzbach auch wirtschaftlich absichern könne.

Versiegelung von Flächen

Umweltgemeinderat Martin Mühlbauer von den Grünen gibt zu bedenken, dass durch dieses Bauvorhaben große Flächen neu versiegelt werden und die weithin bekannte Rodelwiese verbaut wird. „Aus Sicht Vieler wäre das ein echter Verlust.“

Über die Vereinbarung wurde in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch (nach Redaktionsschluss) diskutiert. Proteste vor dem Termin wurden angekündigt. Die Grünen erklärten im Vorfeld, dass sie nicht mitstimmen werden.