Dritter Anlauf für Stück „Josef und Maria“ in Neulengbach

Brigitte Pointner und ihr Team geben nicht auf: Sie starten den dritten Versuch, das Stück „Josef und Maria“ in Neulengbach auf die Bühne zu bringen. „Das ist ein Herzensprojekt von mir“, sagt die Neulengbacher Regisseurin.

Corona-bedingt mussten die Aufführungen schon zweimal verschoben werden. Jetzt gibt‘s einen weiteren Anlauf: Ende November soll der Weihnachtsklassiker von Peter Turrini präsentiert werden. Die Umsetzung des Projekts wird laut Pointner wegen der Rahmenbedingungen immer schwieriger: „Aber die Gemeinde steht uns wie immer zur Seite.“

2017 war das Stück in Retz zu sehen. Nachdem statt Eva Maria Schmid jetzt Uschi Noccieri die Maria spielt, wurde die Inszenierung von 2017 adaptiert. Den Josef spielt wie vorgesehen Franz Josef Weiss. Er ist in Neulengbach inzwischen kein Unbekannter, hat bei „Oh du lieber Augustin, Oh Corona“ und beim Stationentheater mitgespielt. Seit Anfang Oktober wird in Wien geprobt.

Brigitte Pointner will dem Publikum einen kurzweiligen Abend bieten, der die Adventzeit einleitet: „Es geht nicht darum, dem Publikum zu sagen, was es fühlen soll, sondern eine Welt zu schaffen, die es ermöglicht, Gefühle zu erleben.“ In dem Turrini-Stück komme auch der Humor nicht zu kurz, so die Regisseurin.