400 Bürger spielen bereits bei Altlengbachs Impflotterie mit

Um die Impfquote in Altlengbach zu steigern, hat die Gemeinde Anfang Dezember eine Impflotterie gestartet. Insgesamt 10.000 Euro in bar werden ausgespielt. Zudem werden auch Sachpreise wie Gutscheine, ein iPhone oder eine Motorsäge verlost.

Bis dato haben sich über 400 Bürger für die Aktion angemeldet. „Die Impflotterie läuft gut. Wir haben zu Beginn gehofft, dass es 500 werden. Das könnte sich ausgehen“, sagt Vizebürgermeister Daniel Kosak. Noch bis zum 22. Dezember können Bürger das Teilnahmeformular bei der Gemeinde abgeben. Die Verlosung erfolgt am 24. Dezember per Facebook-Livestream.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

Keine Einstimmigkeit im Gemeinderat

In der Gemeinderatssitzung am Montag wurde die Aktion nachträglich mit Stimmenmehrheit der ÖVP beschlossen. Zwar war man sich einig, dass die Impfquote gesteigert werden muss, ob die Impflotterie der richtige Weg sei, bezweifelte vor allem die SPÖ. „Für uns sind die Menschen wichtig, die sich noch unsicher sind oder Angst vor der Impfung haben und ich glaube nicht, dass Geld hilft, diese Angst zu überwinden“, sagte etwa SPÖ-Gemeinderätin Regina Geßwagner.

In der ÖVP sieht man die Impflotterie aber nur als eine von mehreren Maßnahmen, um die Bevölkerung von der Impfung zu überzeugen. „Ich würde mir wünschen, dass wir solche Dinge nicht brauchen. Was ich aber schon anmerken möchte, ist, dass das nicht die einzige Maßnahme ist, die wir gesetzt haben. Wir haben in einer deutlich früheren Intensität als andere Gemeinden begonnen, Impfangebote zu machen“, sagte Vize Daniel Kosak und verwies auf die letzten drei Impf-Aktionen seit September.