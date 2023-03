Das Projekt Streetworker läuft hervorragend

Das Projekt "Streetworker" hat 2020 mit der Jugendumfrage in Eichgraben seinen Anfang genommen und seit Juni 2021 sind die Sozialarbeiter in Eichgraben unterwegs. "Einerseits wird der Jugendraum beim Wienerwaldbad jeden Donnerstag und Freitag von 17 bis 19 Uhr betreut und an den anderen Wochentagen sind die Streetworker in offener Arbeitsweise bei den Treffpunkten der Jugendlichen vor Ort zu finden", berichtet Vizebürgermeister Johannes Maschl. Die Jugendlichen wurden bei über 1.000 erfolgten Kontakten in Alltagssituationen angetroffen sowie auch in Krisensituationen begleitet. Vor allem die Drogenprävention wird aktiv vorangetrieben. Die Beziehungsarbeit mit den Jugendlichen aus Eichgraben nahm über den Sommer 2022 so richtig an Fahrt auf. Mittlerweile gibt es zahlreiche Gespräche und Beratungen in den folgenden Kategorien:

Kennenlernen, Vorstellen, Beziehungsarbeit

Erleben von Selbstwirksamkeit / Entdecken von Talenten

Schule / Schulabschluss Feriengestaltung

Ausbildung / Bewerbung / Einstieg in die Arbeitswelt

(Projekt-)Ideensammlung – Jugendraum, Treffpunkte, Ausflüge

Fördern von Partizipation in der Gemeinde

Mediation, Konfliktarbeit

Strafverfolgung, Anzeigen, Polizei

Alkohol-, Drogen- und Tabakkonsum

Bewegung / Sport / Ernährung

Jugendbefragung

Im Jahr 2022 hat eine weitere Jugendumfrage in Kooperation mit der LEADER Region Elsbeere Wienerwald stattgefunden. Mehr als 25 Prozent aller Jugendlichen in der Region haben daran teilgenommen. Die Wünsche und Erkenntnisse werden am 15. März bei einer Veranstaltung mit den Jugendlichen im Gemeindezentrum Eichgraben diskutiert.

Was macht Eichgraben für die Streetworker besonders? Sehr kurze Wege zur Gemeindeverwaltung, viel Support und viel Potential. Vizebürgermeister Johannes Maschl (VP) und Gemeinderat Andreas Höbart (SPÖ) konnten letzte Woche die Streetworker bei ihrer Arbeit begleiten. " Wir freuen uns, dass dieses Angebot so gut angenommen wird", ist Johannes Maschl begeistert.

Die Jugendlichen erreichen die Streeworker außerhalb der Betreuungszeit in Eichgraben per Email unter EICHGRABEN@JLW.AT, per Telefon unter 0699 102 817 93 und auf Instagram.

