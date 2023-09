Etwa 40 Störche wurden auf dem Dach der Neulengbacher Burg am Wochenende gesichtet. Und auch in Raipoltenbach ließen sich diese großen Vögel zu einer Rast nieder. Etwa 40 Störche wurden dort am Montag auf einem Feld beobachtet. „So viele Störche habe ich bei uns noch nie erlebt“, berichtet Doris Pfeiffer, die gleich ein Foto von der großen Vogelschar machte.

Auch in Raipoltenbach waren die vielen Störche zu sehen. Foto: Doris Pfeiffer