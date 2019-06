Der Rosengarten im Pittental ist ein wahres Schmuckstück. Dutzende Arten von Rosen werden hier gezüchtet – unter anderem sogar eine NÖN-Rose. Am 22. Juni soll nun anlässlich des 1.150-Jahr-Jubiläums der Marktgemeinde eine ganz spezielle Rose getauft werden und zwar die „Peretcunda ad putinnu“.

Vor 1.150 Jahren wurde die Marktgemeinde nämlich erstmals in einer Schenkungsurkunde der Nonne Peretcunda erwähnt und so entstand auch der spezielle Name. Los geht es am Samstag ab 10 Uhr. Neben der Rosentaufe gibt es zudem musikalische Darbietungen der Franz Schubert-Regionalmusikschule, die „Living Plants“ sind wieder zu Gast und Maler stellen ihre Kunstwerke vor.

Volksschüler wurden zu Rosen-Paten

Ein besonderes Projekt im Rahmen des Festjahres der Gemeinde stellten die Volksschüler aus Pitten auf die Beine. Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse haben Ideen für eine Schülerzeitung gesammelt und waren dabei auch im Pittener Rosengarten zu Gast. „Sie haben bei mir angefragt, ob sie kommen dürften und dann ein Interview mit uns gemacht. Am Ende haben wir sogar eine Doppelseite bekommen. Das hat mich dann schon sehr berührt“, war Rosengarten-Obfrau Malu Göschl von dem Projekt begeistert.

Die Kinder selbst haben die Zeitung dann beim Sommer- sowie dem Jubiläumsfest verkauft und den Erlös von 500 Euro dem Rosengarten gespendet. „Sie haben dann gefragt, ob sie nicht Paten eines Rosenbeets werden könnten. Und das haben wir jetzt auch gemacht“, freut sich Göschl über die jüngsten Unterstützer des Rosengartens.