Volksschule Scheiblingkirchen wird über die Sommerferien ausgebaut

Die Kisten sind gepackt, die Schränke teilweise schon abgebaut: Die Vorbereitungen für die großen Sanierungsmaßnahmen und den Zubau laufen bereits auf Hochtouren. Schon jetzt, während des Unterrichts, hat man mit den ersten Schritten begonnen.

So wird schon fleißig am turmartigen Zubau aus Holz gearbeitet. Hier entstehen zwei neue Klassenräume sowie ein Lagerraum für Unterrichtsmaterialien. Geplant wurde dieser vom Architekturbüro kaltenbacher mit Sitz in Scheiblingkirchen. Im ersten Jahr werden die neuen Räumlichkeiten im Zubau noch als Gruppenräume genutzt, im Schuljahr darauf beziehen zwei Klassen den „Turm“.

Nötig machte den Zubau unter anderem auch der fehlende Platz für die Nachmittagsbetreuung. Diese soll künftig im Kellergeschoß der Volksschule untergebracht werden. „Hier haben die Kinder dann alle Räumlichkeiten beieinander und können auch hier im Schulgebäude essen. Bisher mussten sie in die Badkantine gehen“, so Schulobfrau und ÖVP-Vizeortschefin Waltraud Ungersböck.

Der Zubau der Volksschule, siehe ganz rechts, soll sich am bestehenden Neubau des Schulcampus orientieren. Dieser verbindet Mittel- und Volksschule.

Während der „Turm“ zu Schulbeginn noch nicht ganz fertig sein wird - geplant ist die Fertigstellung im Oktober - sollen alle weiteren Sanierungsmaßnahmen bis dahin aber abgeschlossen sein. „Wir haben deshalb auch schon am 27. Juni die Zeugnisvergabe, also drei Tage vor Schulschluss. Ein großes Danke geht hier auch an die Eltern, die dafür Verständnis zeigen“, bedankt sich Schulleiterin Carmen Picher.

Großer Dank gelte zudem den Vereinen aus der Region. „Die letzten Tage vor der Zeugnisvergabe verbringen wir bei den unterschiedlichsten Vereinen, die ein Beschäftigungsprogramm für uns erstellt haben, damit in der Schule schon gearbeitet werden kann“, freut sich Picher über den Zusammenhalt.

Finanziert werden Sanierung und Zubau von den beiden Schulgemeinden Scheiblingkirchen-Thernberg sowie Warth. Insgesamt kommen auf diese Kosten von rund 1,5 Millionen Euro zu. „Das Land wird uns hier aber mit einer Förderung von 25 Prozent unterstützen“, weiß Waltraud Ungersböck.