Frauen bewiesen ihr Geschick im Umgang mit Profiwerkzeug

Über 20 Teilnehmerinnen bekamen von Niederlassungsleiter-Stellvertreter und Spartenleiter Rene Havel und Melanie Haider, die Expertin im Bauchfachmarkt für Profiwerkzeug und Werkstatt im Baufachmarkt ist, eine Einschulung in den richtigen Umgang mit Elektro-Werkzeugen.

Die Damen hatten hier die Möglichkeit, die unterschiedlichsten Werkzeuge wie Bohrschrauber, Bohrhammer, Schlagschrauber, Stichsäge, Winkelschleifer in alltagstauglichen Anwendungsbereichen im hauseigenen Testcenter auszuprobieren. Löcher bohren, Reifen wechseln, Staffeln schneiden und Co. standen am Programm, das mit Bravour absolviert wurde.

Der zwei-stündige Workshop war ein voller Erfolg und vermittelte den Teilnehmerinnen nicht nur Wissen und Selbstvertrauen im Umgang mit Werkzeug, sondern auch sichtlich viel Spaß. Als Belohnung für die aktive Teilnahme gab es für alle Damen auch noch einen Schilowsky-Goodie-Kübel mit vielen nützlichen Überraschungen.