Man kann sie gerne als „mopedverrückt“ bezeichnen, die beiden Neunkirchner Urgesteine Hubert Pfautsch und Heinz Past. Seit Jahrzehnten vom Zweirad-Virus befallen, haben die Freunde nun erstmals eine besondere Veranstaltung auf die Beine gestellt: Am 28. und 29. August wird Neunkirchens erste Mopedtrophy, die „Motro“, über die Bühne gehen. Nach dem großen Vorbild des Ötztaler Mopedmarathons dürfen nur Mopeds, die weniger als 50 Kubikzentimeter Hubraum aufweisen und die älter als zwanzig Jahre sind, an den Start gehen. Für Mensch und Maschine also eine besondere Herausforderung, denn immerhin soll dabei die Route des legendären Schneebergland-Radmarathons aus den 1980er Jahren wiederbelebt werden – dabei sind 240 Kilometer mit 4.723 Höhenmetern zu bewältigen!

„Wir waren von der Veranstaltung im Ötztal und dem Geist, der dort herrscht, so begeistert, dass wir uns gedacht haben, das können wir bei uns auch schaffen“, erzählen Pfautsch und Past vom Ursprung ihrer Idee, mit der sie sich seit 2019 beschäftigen. Am 28. und 29. August ist es jetzt soweit: Mit insgesamt zwei Ausfahrten wird die „Motro“ in Angriff genommen. Die erste führt mit dem sogenannten „Meltdwon“ auf die Hohe Wand, wo für die meisten Mopeds die Serpentinenstraße mit einer Steigung von bis zu 17 Prozent zu einer echten Challenge wird: „Am Ziel werden wir dann die Temperaturen der Auspuffe messen und der heißeste und kälteste werden gekürt“, sprüht Past nur so vor Ideen.

Strecke in Anlehnung an den Radmarathon

Der Höhepunkt geht dann einen Tag später über die Bühne: Hier gilt es auf den heißen Eisen 240 Kilometer im Rahmen der sogenannten „Schneeberg-Wechsel-Trophy“ zurückzulegen. „Gefahren wird zu 99 Prozent auf der historischen Radmarathon-Strecke und gewertet wird klassisch, wer der Netto- Durchschnittszeit zwischen erstem und letztem Teilnehmer am nächsten kommt“, erklärt Pfautsch. Denn die Trophy hat eine Prämisse: „Spaß und ein gemeinsamer Geist sollen im Vordergrund stehen. Der Weg ist hier eindeutig das Ziel!“, erklären die Veranstalter. Angestrebt werden bei der Premiere vorerst 200 Teilnehmer. Ziel des Happenings, das künftig jedes Jahr durchgeführt werden soll, ist, einen Hype wie im Öztal zu schaffen: „Dort werden wegen des großen Andrangs die Startnummern sogar verlost und die gesamte Region profitiert mittlerweile davon.“

Anmeldungen für die Neunkirchner „Motro“ sind ab sofort im Internet auf der eigens dafür eingerichtete Homepage www.mopedtrophy.at möglich. Dort sowie in den Infoboxen nebenan können auch weitere Details der Veranstaltung entnommen werden. Die am weitesten entfernte Anmeldung kam bis dato übrigens aus Vorarlberg, der Teilnehmer hat sogar versprochen, mit dem Moped anzureisen.

Und auch dem ökologischen Gedanken wird Rechnung getragen: Für jeden Teilnehmer soll ein Baum gepflanzt werden: Gesucht werden noch zwei Landwirte in Niederösterreich und der Steiermark, die durch die Wetterkapriolen Schaden erlitten haben und denen die Bäume bei der Aufforstung helfen könnten. Läuft also bei Past und Pfautsch, wobei es allerdings einen Wermutstropfen schon noch gibt: Die beiden leidenschaftlichen Biker können wegen ihrer Organisationstätigkeit bei der Trophy selbst nicht mitfahren...