Firmen stellen ihre Jobangebote ins Rampenlicht

„Manchmal liegt das Gute so nah und man kennt es einfach nicht: Mit der ersten Neunkirchner Jobmesse werden ArbeitnehmerInnen und ArbeitgeberInnen zusammengeführt. Firmen können sich und ihre Berufsfelder vorstellen und Arbeitssuchende können sich so auf Augenhöhe und ohne große Hemmschwelle über Jobangebote und Firmen erkundigen“, erklärt Organisator und Ideengeber ÖVP-Gemeinderat Thomas Rack die Hintergründe.

Im lockeren Gespräch werden potenzielle Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammengebracht. Die Messe bietet eine breite Auswahl an Jobs und man kann sich vorab unverbindlich – ohne ein förmliches Bewerbungsgespräch – informieren. Für die Betriebe ist die Teilnahme kostenlos. Es gibt genügend Parkmöglichkeit, der Zugang erfolgt über den Friedhofsparkplatz. „Vielen Dank auch an das Rote Kreuz Neunkirchen mit Geschäftsführer Horst Willesberger für die Möglichkeit, die Messe zu veranstalten“, so Rack.