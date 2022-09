Bezirk Neunkirchen: Tod wegen 2.000 Euro

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

André Marcel Ricouard war 32 Jahre alt, als er im Jahr 1944 im der Rüstungsindustrie dienenden Werk von Brevillier&Urban in Neunkirchen tätig war. Ricouard hatte den Status eines beurlaubten Kriegsgefangenen, das bedeutete, dass er zwar aufgrund eines Abkommens zwischen dem Deutschen Reich und Vichy-Frankreich aus der Kriegsgefangenschaft entlassen wurde, aber als Zwangsarbeiter des französischen obligatorischen Arbeitsdienstes „STO“ in Deutschland bleiben musste. Diese Transformation brachte den ehemaligen Kriegsgefangenen die gleiche Entlohnung wie ihren Landsleuten vom STO, gleichzeitig verloren sie aber den - theoretisch bestehenden - Schutz durch die Genfer Konventionen.

Bei einem Bombenangriff auf Neunkirchen am 30. Mai 1944 wurde auch das Gelände des Brevillier&Urban-Werkes schwer getroffen. Bei den Aufräumungsarbeiten soll Ricouard einen Ledertransmissionsriemen, der dem Antrieb der Maschinen diente, entwendet haben. In kleine Stücke geschnitten wurde ein Teil dieses Lederriemens in Folge auch bei ihm gefunden. Anfang Juni 1944 wurde er verhaftet und am 25. Juli wegen Plünderns zum Tode verurteilt, während er die Tat bis zuletzt abstritt. Das Urteil sollte wohl auch abschreckende Wirkung für die anderen Zwangsarbeiter haben.

In der Urteilsbegründung des Sondergerichts Wien heißt es: „Schließlich handelte es sich nicht um eine geringfügige, wertlose Sache des Betriebes. Nach den Angaben des Zeugen Baumann hat der ganze zehn Meter lange Chromlederriemen einen Mindestwert von 350 Reichsmark. Infolge der von dem Angeklagten vorgenommenen Zerstückelung ist dieser zwar unbrauchbar für den Betrieb geworden. Die Stücke stellen aber, da sie für Sohlen gebraucht werden können, unter den heutigen Umständen keinen unbedeutenden Wert dar. [...] In diesem Zusammenhang ist noch zu erwähnen, dass für die Firma Brevillier & Urban Treibriemen von besonderem Werte sind, weil in der allerletzten Zeit, unmittelbar vor der Tat des Angeklagten, von den ausländischen Arbeitern sogar ganze, betriebsfähige Treibriemen gestohlen wurden und die Firma ihren gesamten Werkschutz aufbieten musste, um diese Diebstähle einzudämmen. Aus diesem Grunde auch konnte der Diebstahl des Angeklagten nicht als geringfügig bezeichnet werden. [...] Auf Grund der zwingenden Vorschrift des Gesetzes war daher der Angeklagte zum Tode zu verurteilen.“ In diesem Zusammenhang ist noch darauf hinzuweisen, dass laut der österreichischen Nationalbank 350 Reichsmark aus dem Jahr 1944 in heutiger Kaufkraft etwa 2.000 Euro entsprechen.

André Marcel Ricouard wurde am 30. August 1944 im Landesgericht Wien mit der Guillotine enthauptet. Im Protokoll der Hinrichtung ist vermerkt, dass von seiner Vorführung bis zur Meldung der Vollstreckung durch den Scharfrichter 59 Sekunden vergingen.

