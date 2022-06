100 Jahre NÖ Bezirksfest in Neunkirchen: Erster Festtag in der Innenstadt

D as zweitägige Bezirksfest anlässlich hundert Jahre Niederösterreich hat am Samstag begonnen. Auch am Sonntag wird das Jubiläum in der Neunkirchner Innenstadt und darüber hinaus mit vielen Programmpunkten gefeiert.