Schwarzau im Gebirge: Das Blutgericht

Am 1. April 1945 setzten sich die leitenden nationalsozialistischen Funktionäre von der damaligen Kreisstadt Neunkirchen nach Schwarzau im Gebirge ab, welches sich noch außerhalb der Reichweite der Roten Armee befand und nach der Stabilisierung der Frontlinie auch bis Kriegsende blieb. Dort richtete sich der Kreisleiter Johann Braun mit seinen Getreuen im Gemeindeamt und einem Lager des Arbeitsdienstes ein.

Im gesamten Deutschen Reich waren Anfang 1945 sogenannte Standgerichte eingerichtet worden, welche den Gauleitern unterstanden und die mit besonderer Härte vorgehen sollten. Gauleiter Hugo Jury übertrug Anfang April einen Teil seiner Befugnisse an die Kreisleiter, in deren Gebieten bereits Kampfhandlungen stattfanden, so also auch an Johann Braun. Dieser fand allerdings keinen Juristen für sein Standgericht und so übernahm der fanatische Nationalsozialist selbst den Vorsitz und erklärte SA-Standartenführer Josef Weninger und Hitlerjugendführer Johann Wallner zu seinen Beisitzern. Und nun begann das Morden.

Am 14. April wurde der Polizeibeamte Heinrich Spielbichler aus Gloggnitz noch zur Bewährung an der Front verurteilt, weil sich die Beteiligten uneinig waren. Der im Genesungsurlaub befindliche Gendarm Oskar Wammerl aus Prein wurde hingegen wegen Fahnenflucht erschossen und der Leichnam danach mit einer Tafel, auf der stand „Ich war ein fahnenflüchtiges Schwein“, aufgehängt. Am 15. April wurde ein Mann, dessen Name nicht eruiert wurde und der in den Akten „Schranz“ genannt wird, als Spion erschossen.

Am selben Tag wurde Alfons Stärk aus Ternitz als angeblicher Deserteur erschossen. Besonders bedrückend ist der Fall des erst 16-jährigen Flakhelfers Roman Kneissl aus Pottschach, der wegen Fahnenflucht verurteilt wurde und weinend um sein Leben flehte. Am nächsten Tag konnte Leopold Schuster sein Leben retten, indem er sich freiwillig zum Fronteinsatz meldete. Am 23. April wurde schließlich Ignaz Sommer unter besonders grausamen Umständen am Hauptplatz von Schwarzau erhängt. In der letzten Aprilwoche schließlich zog die Kreisleitung nach Prein um und auch dort sind Braun und seine Spießgesellen noch für zahlreiche Morde verantwortlich.

Nach dem Krieg wurden in Österreich Volksgerichte geschaffen, die die Aufgabe hatten, die nationalsozialistischen Verbrechen zu sühnen. Auch den selbsternannten Gerichtsherren von Schwarzau wurde der Prozess gemacht: Braun, Weninger und Wallner wurden am 24. Mai 1947 zum Tode verurteilt und am 15. Mai 1948 durch den Strang hingerichtet.

Der Kreisorganisationsleiter Roman Gosch, der eine Erschießung durchführte, bekam lebenslangen Kerker mit Dunkelhaft am Jahrestag der Tat, er wurde allerdings bei der Weihnachtsamnestie im Jahr 1953 von Bundespräsident Theodor Körner begnadigt.

