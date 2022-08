Wimpassinger Naturfreunde feiern rundes Jubiläum

Werbung

Bergsportbegeisterte Wimpassinger waren es, die 1922 eine Ortsgruppe der Naturfreunde aus der Taufe hoben. Die ersten Jahre der Vereinsarbeit waren aufgrund der äußeren Umstände sehr schwierig und als deklariert sozialdemokratischer Verein wurde dieser 1934 verboten.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erfolgte 1946 die Neugründung und das Hauptaugenmerk der ersten Aufbaujahre waren Ausflüge in der näheren Umgebung. In weiterer Folge erweiterte sich der Radius der Wimpassinger Naturfreunde immer mehr, so führten sie Bergreisen bis nach Südamerika und Nepal durch. Aber auch in Österreich wurden unzählige Bergtouren und Ausflüge durchgeführt.

Doch der größte Wunsch jedes alpinen Vereins ist eine eigene Hütte. Diesen Wunsch erfüllten sich die Naturfreunde Wimpassing 1949, als man die „Waldhütte“, eine ehemalige Holzknechthütte, am Kaltwassersattel am Schneeberg übernehmen konnte. Doch 2010 konnte der Pachtvertrag nicht verlängert werden und die Naturfreunde mussten die Hütte schweren Herzens verlassen. Aber bereits im gleichen Jahr konnte die „Neue Wimpassinger Hütte“ im steirischen Mönichwald erworben werden.

Heute präsentieren sich die Wimpassinger Naturfreunde als vielseitiger und aktiver Verein, der sein Jubiläum auch gerne mit der Bevölkerung feiern möchte. Deshalb findet am 20. August ab 10 Uhr im Eduard-Gaderer-Park eine große Festveranstaltung statt.

